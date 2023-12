Công ty chứng khoán phải dừng dịch vụ nhận tiền trả lãi

TPO - Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trước ngày 30/12, các công ty chứng khoán phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán các khoản "huy động vốn" của nhà đầu tư.

Thông qua trang tin, ứng dụng, hoặc ký hợp đồng trực tiếp, một số công ty chứng khoán thỏa thuận cho phép khách hàng/nhà đầu tư được hưởng/hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động có thể khiến khách hàng, nhà đầu tư hiểu rằng, công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty phải dừng ngay việc thỏa thuận này. Công ty chứng khoán sẽ phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán trước 30/12, đồng thời định kỳ hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện cho tới khi tất toán toàn bộ. Đồng thời, các đơn vị phải tất toán toàn bộ giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động trên, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ ra, một số công ty chứng khoán thực hiện thỏa thuận/ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại. Hợp đồng mẫu có nội dung, ngân hàng được quyền trích tiền từ tài khoản thanh toán của công ty chứng khoán để thu hồi nợ, trong trường hợp công ty không trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng.

"Thỏa thuận này có thể gây hiểu nhầm việc trích tiền từ tài khoản thanh toán của công ty chứng khoán, bao gồm tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên công ty chứng khoán mở tại ngân hàng", văn bản nêu.

Do đó, để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của công ty chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty tuân thủ nghiêm quy định liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng công ty có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.

Công ty chứng khoán cũng không được thỏa thuận/ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng có nội dung gây hiểu nhầm về tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên công ty chứng khoán tại ngân hàng. Công ty phải đảm bảo khả năng thanh toán, chi tiền, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Hiện, tiền nhàn rỗi để trong tài khoản chứng khoán thường được hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,1 - 0,3%/năm. Tuy nhiên, nếu tham gia các sản phẩm, dịch vụ gửi tiền, hợp tác kinh doanh, quản lý tiền tài khoản chứng khoán... lãi suất lên tới 7,6%/năm kỳ hạn 12 tháng, thậm chí cao hơn hẳn ngân hàng. Tên sản phẩm khác nhau, nhưng cách thức tham gia đều là gửi tiền, nhận lãi. Tính đến hết quý III, số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán đạt khoảng 77.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 quý.

Ông Bùi Văn Huy - Giám đốc chi nhánh TPHCM, Chứng khoán DSC - cho rằng, một số công ty chứng khoán sẽ mất một phần lợi nhuận từ kinh doanh chênh lệch trên thị trường tiền tệ. Nguồn trên thị trường hiện giờ không quá thiếu, nhưng đây vẫn là khoản huy động giá rẻ mà nhiều công ty chứng khoán sử dụng.