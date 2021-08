Có một cuộc chiến khác thời COVID: Đủ chiêu trò vi phạm

Những người giữ chốt

Khi dịch bệnh gia tăng, chốt kiểm soát phong toả gần như hiện diện ở mọi nơi, từ đầu những con hẻm cho tới cổng các khu chung cư, từ trung tâm thành phố cho tới các khu vùng ven. Chốt kiểm soát phong tỏa nhiều khi chỉ là một hàng rào đơn sơ với vài sợi dây vạch đỏ trắng được giăng ra và một chiếc dù, vài cái ghế.

Thường trực ở chốt là những dân phòng cùng lực lượng công an. Họ có mặt ở đó ngày đêm, với nhiệm vụ kiểm soát người qua lại. Công việc tưởng như đơn giản thực ra lại là muôn vàn khó khăn.

Công an TPHCM hiện đang duy trì hàng trăm chốt trạm tại các quận huyện trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP còn bố trí thêm 600 tổ tuần tra kiểm soát cơ động. Theo thống kê, từ ngày 9-21/7, các chốt trạm trên địa bàn TPHCM đã kiểm soát hơn 1,3 triệu lượt phương tiện và khoảng 1,5 triệu lượt người tham gia giao thông. Đa số các trường hợp kiểm tra chỉ là nhắc nhở. Công an cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra xử phạt vi phạm đối với 4.500 trường hợp.