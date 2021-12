Có gì đặc biệt ở vở diễn opera ‘Công nữ Anio’?

TPO - Vở opera “Công nữ Anio” là tác phẩm hoàn toàn mới dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro- thương nhân hoạt động trong thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền và công nữ Ngọc Hoa của Chúa Nguyễn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Ban Điều hành Công nữ Anio tổ chức họp báo trực tuyến tối 16/12 để thông báo về dự án opera Công nữ Anio sắp công diễn.

Dự án này được thực hiện nhằm mục đích “Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hữu nghị Việt- Nhật”, “Phát triển nền văn hóa âm nhạc của hai quốc gia” và hướng đến “buổi công diễn” vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nội dung và chủ đề của vở opera này lấy mô típ dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa (công nữ Anio) của Hội An- Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki- Nhật Bản vào thời Mậu dịch Châu Ấn thuyền ở đầu thế kỷ 17.

Từ thời xa xưa, Việt Nam và Nhật Bản đã tồn tại mối quan hệ vô cùng tốt đẹp trên phương diện hai đối tác bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Thông qua việc đưa câu chuyện sự thật lịch sử vào vở opera này, Dự án hướng đến mục tiêu tạo nên một tác phẩm như một biểu tượng cầu nối giúp mối quan hệ hai quốc gia ngày càng sâu sắc hơn trong 50 năm, 100 năm tới và hơn thế nữa.

Theo kế hoạch, Dự án có sự góp mặt của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – Ngài Yamada Takio tham gia trong vai trò Cố vấn danh dự Dự án, cùng sự hỗ trợ, bảo trợ của nhiều tổ chức có liên quan của hai quốc gia Việt Nam- Nhật Bản, trong đó có Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, và sẽ được thực hiện dựa trên những nỗ lực hợp tác của các cơ quan chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp của cả hai quốc gia.

Phát biểu tại họp báo công bố dự án opera “Công nữ Anio”, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nói: “Trên cương vị Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, mỗi ngày tôi có thể cảm nhận sự gắn kết lâu đời bắt nguồn từ quá khứ xa xưa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt, vào thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền phát triển rực rỡ cách đây khoảng 400 năm, khi việc đi lại và giao thương giữa Nhật Bản và Việt Nam diễn ra tấp nập, hai nước đã là đối tác thân thiết bình đẳng của nhau. Vở opera “Công nữ Anio” là tác phẩm hoàn toàn mới dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro- thương nhân hoạt động trong thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền và công nữ Ngọc Hoa của Chúa Nguyễn. Dự án opera này được khởi xướng bởi những người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam và nhận được sự hợp tác của nhiều quý vị đóng góp tích cực cho sự phát triển của mối quan hệ Nhật Bản- Việt Nam, trong đó có Giám đốc âm nhạc kiêm Chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam Honna Tetsuji, nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ sáng tác lời gồm ông Oyama Daisuke và ông Hà Quang Minh, các nhà nghiên cứu lịch sử. Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị”.

“Tôi hy vọng rằng vở opera “Công nữ Anio” sẽ trở thành tác phẩm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam, giúp người dân hai nước hồi tưởng về quá khứ của Nhật Bản và Việt Nam đồng thời góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa sự gắn kết của nhân dân hai nước trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng buổi công diễn đầu tiên vở opera tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào năm 2023 sẽ trở thành sự kiện tiêu biểu làm nổi bật dấu mốc quan trọng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam”- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhấn mạnh.

Cùng dự họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông, phát biểu: “Trong thời gian qua, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản đã đạt được nhiều bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hữu nghị chân thành và độ tin cậy cao về chính trị là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước. Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành những người bạn thân thiết và thấu hiểu nhau như lời của nhà vua Minh trị của Nhật Bản đã từng nói: “Có người bạn thân thiết luôn giúp đỡ lẫn nhau, rèn dũa, hoàn thiện bản thân chính là sức mạnh khi vào đời”. Có thể thấy, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Nhật Bản vừa qua một lần nữa khẳng định quan hệ bền chặt và tình cảm đặc biệt của Chính phủ và nhân dân hai nước, thể hiện rõ nét qua tuyên bố chung, mở ra một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản: Vì hoà bình và phồn vinh của Châu Á”.

Bên cạnh đó, Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam Honna Tetsuji chia sẻ: “Giữa thời điểm được xem là “Thời đại chia cắt”, những thiệt hại do dịch COVID-19 đang ngày càng lan rộng, thật không may sự giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn đang tiếp tục rơi vào tình trạng bị gián đoạn. Và tình trạng hiện nay hoàn toàn giống với thời điểm mà nhân vật chính trong câu chuyện đã phải đối mặt. Giống với những suy nghĩ của nhân vật chính lúc bấy giờ, chúng tôi tin tưởng vào tương lai của Việt Nam và Nhật Bản, từ đó hướng đến việc tạo nên một tác phẩm có thể giúp hỗ trợ mối giao lưu giữa hai quốc gia trở lại như thường ngày, đồng thời có thể giúp thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để đến với buổi công diễn vào tháng 9 năm 2023, tuy nhiên đội ngũ chúng tôi sẽ cùng hợp tác, nỗ lực xây dựng nên một tác phẩm tuyệt vời để đáp ứng sự mong đợi từ quý vị, những người ủng hộ cho Dự án. Do đó, nếu tác phẩm này trở thành một biểu tượng thúc đẩy tình hữu nghị Nhật- Việt, đó sẽ là niềm vinh dự và là niềm vui to lớn đối với chúng tôi”.