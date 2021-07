Cô chủ giàu có cô đơn và 'bùa yêu' nghiệt ngã trói chân trai trẻ

TPO - Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 3/7, TP HCM lấy mẫu xét nghiệm hơn 100.000 thí sinh và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

TPO - Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có 17 ca mắc COVID-19. Do đó, Sở Y tế Long An yêu cầu bệnh viện tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong 7 ngày tiếp theo, tính từ 21h ngày 2/7 đến 21h ngày 9/7.