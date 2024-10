CMC Telecom – Tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam

CMC Telecom, một thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp hạ tầng số và dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Với sứ mệnh đóng góp vào hành trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt và quốc tế, CMC Telecom đã không ngừng đầu tư vào công nghệ, hạ tầng số và đặc biệt là con người để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ toàn diện hiện đại và an toàn nhất trong khu vực.

Hành trình phát triển và những cột mốc đáng chú ý

Được thành lập vào năm 2008, CMC Telecom nhanh chóng khẳng định vị thế là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đẳng cấp thế giới với những sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Với sự phát triển vượt bậc, đến năm 2015, TIME dotCom - tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Malaysia - đã quyết định đầu tư vào CMC Telecom, đưa công ty trở thành doanh nghiệp hạ tầng số duy nhất tại Việt Nam có cổ đông nước ngoài. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng, mà còn đánh dấu sự công nhận quốc tế đối với tiềm năng phát triển của CMC Telecom trong việc mở rộng quy mô và cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp CMC Telecom vươn xa là chiến lược tập trung vào phát triển hạ tầng số bền vững. Công ty hiện sở hữu mạng cáp quang trải rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, cùng với hệ thống Data Center đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, CMC Telecom là một trong số ít những nhà cung cấp dịch vụ Data Center tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt trọn bộ ba chứng nhận Uptime về Thiết kế, Xây dựng và Vận hành bền vững từ Uptime Institute. Điều này không chỉ khẳng định khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu.

CMC Telecom và chiến lược chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu của mọi doanh nghiệp trên toàn cầu, và CMC Telecom đã nắm bắt rất nhanh xu hướng này để cung cấp những giải pháp vượt trội. Từ hệ sinh thái dịch vụ viễn thông truyền thống, CMC Telecom đã nhanh chóng phát triển các giải pháp về Data Center, Cloud, và giải pháp bảo mật với tiêu chuẩn quốc tế, trở thành đơn vị tiên phong cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều đáng chú ý là, chiến lược chuyển đổi số của CMC Telecom không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc đầu tư vào xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ công nghệ của CMC Telecom hiện nay đang sở hữu các chứng chỉ hàng đầu về Data Center như CDCE, chứng chỉ cao nhất về bảo mật như CTIA, CHFI, CEH, CPTS…

CMC Telecom còn là đối tác cao cấp của các nhà cung cấp dịch vụ Cloud quốc tế như AWS, Google, Microsoft để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Bảo mật thông tin – Yếu tố then chốt trong dịch vụ của CMC Telecom

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi, việc đảm bảo an toàn thông tin trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của CMC Telecom. Với chiến lược bảo mật dựa trên triết lý "Your Data – We Care", công ty không chỉ tập trung vào việc cung cấp hạ tầng số an toàn, mà còn xây dựng các giải pháp bảo mật toàn diện nhằm bảo vệ dữ liệu cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp, từ tài chính, ngân hàng đến các doanh nghiệp đa quốc gia.

CMC Telecom đã hợp tác với các đối tác bảo mật hàng đầu thế giới như NexusGuard và Arbor Networks để cung cấp các giải pháp chống DDoS hiện đại, đảm bảo an ninh mạng cho khách hàng. Đặc biệt, các hệ thống phòng chống và giám sát an ninh thông tin của công ty được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, có khả năng phát hiện và xử lý các mối đe dọa từ sớm, giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ hệ thống của khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tin cậy từ khách hàng

Một trong những giá trị cốt lõi giúp CMC Telecom giữ vững vị thế trong suốt hơn 16 năm qua chính là cam kết về chất lượng dịch vụ. Với tiêu chí “khách hàng là trung tâm”, CMC Telecom luôn nỗ lực tối ưu hóa các dịch vụ của mình, từ tốc độ truyền dẫn mạng, độ ổn định của hệ thống đến sự hỗ trợ khách hàng 24/7.

Công ty cung cấp dịch vụ đa dạng cho các nhóm khách hàng khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đến các tập đoàn lớn và các tổ chức tài chính hàng đầu. Đặc biệt, CMC Telecom là đối tác tin cậy của nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam và quốc tế, nhờ khả năng cung cấp các dịch vụ toàn diện từ Kết nối, Cloud, Data Center và Managed Service đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và quản lý dữ liệu. Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.

Khát vọng vươn xa và tầm nhìn tương lai

Tầm nhìn của CMC Telecom là trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng số toàn diện hàng đầu tại châu Á. Để đạt được mục tiêu này, công ty không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng thông qua việc không ngừng cải tiến, đổi mới đầu tư vào công nghệ, con người. CMC Telecom không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái số bền vững, an toàn và phát triển. Trong tương lai, CMC Telecom sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa, trở thành đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.