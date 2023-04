CLIP: Xô xát ở cảng An Thới (Phú Quốc), nhiều người nhập viện cấp cứu

TPO - Cho rằng giá thuê ở cảng An Thới, thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) quá cao, một số người dân tập trung phản đối dẫn đến xô xát với bảo vệ cảng. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới (Phú Quốc), với tổng số tiền khoảng 950 tỉ đồng, và được Cục Hàng hải bàn giao cảng để quản lý, khai thác từ ngày 19/4.

Sau khi trúng thầu, công ty này tiến hành tiếp quản, ra bảng giá thuê. Mức giá công ty đưa ra quá cao so với trước đó, dẫn đến phản ứng của người dân đã kinh doanh lâu năm tại cảng.

Cụ thể, trước đây, những hộ kinh doanh ở cảng An Thới thuê mặt bằng kinh doanh chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng. Hiện Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng (phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng). Ngoài ra, xuồng đưa khách 2,5 triệu đồng/tháng, ca nô từ 5-7 triệu đồng/tháng, khách du lịch xuống cảng là 35.000 đồng/lượt (trước đây không thu phí).

Khoảng 17h ngày 26/4, một số hộ kinh doanh đã tập trung phản đối chính sách cho thuê mặt bằng tại cảng An Thới của Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới.

Sau đó, giữa một số người dân và lực lượng bảo vệ của công ty xảy ra xô xát. Vụ việc làm 4 người bị thương nặng. Những người này được chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu, trong đó có một người nghi có biểu hiện xuất huyết não.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng phường An Thới, Công an thành phố Phú Quốc và lãnh đạo Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới đã vận động người dân giải tán, hứa trong ngày 27/4 sẽ làm việc với những người có liên quan để giải quyết.