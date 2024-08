Ciels Group ra mắt nhận diện sữa hươu Pāmu mới và khẳng định giá trị dinh dưỡng vượt trội

Nhận diện bao bì mới của Sữa Hươu Pāmu đã chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại sự kiện chính thức của Pāmu.

Buổi lễ công bố có sự hiện diện của Bà Caroline Beresford - Đại Sứ New Zealand tại Việt Nam; Ông Hamish Glendinning - Giám đốc phụ trách sữa hươu của tập đoàn Landcorp; PGS.TS.BS. Trần Đình Toán, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Lâm Sàng, ủy viên Hội đồng Dinh Dưỡng & Thuốc – Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ Trung ương; Bà Trần Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ciels Group cùng lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác và các đơn vị báo chí truyền thông.

Tại buổi lễ, ông Hamish Glendinning nhấn mạnh Sữa Hươu Pāmu là sản phẩm thương mại được bán tại New Zealand và xuất khẩu đi các nước trên thế giới, tuân thủ các tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt về chất lượng an toàn của New Zealand. Pāmu là một thương hiệu của tập đoàn Landcorp Farming Limited thuộc sở hữu của chính phủ New Zealand. Sữa Hươu Pāmu đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Pāmu và Ciesl Group đã ký thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền vào năm 2021 dưới sự chứng kiến của Đại Sứ Quán New Zealand và Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE). Ông Hamish nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho Sữa Hươu Pāmu khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng trên toàn cầu tìm đến các sản phẩm tự nhiên để hỗ trợ cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Trong sự kiện, PGS.TS.BS. Trần Đình Toán, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Lâm Sàng, ủy viên Hội đồng Dinh Dưỡng & Thuốc – Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ Trung ương đã chia sẻ: “Sữa Hươu Pāmu là sữa tươi nguyên kem với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội hơn các dòng sữa tươi nguyên kem khác, nhưng hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ trên 1 tuổi.”

Theo tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc gia, trẻ em từ 1 đến 3 tuổi có cân nặng từ 9-13kg cần lượng năng lượng hàng ngày là 900-1300 kcal, 28g protein và 500mg canxi. Trên bao bì của sữa hươu Pāmughi rõ giá trị dinh dưỡng trên mỗi 100ml: canxi 242mg, protein 6.6g và năng lượng là 122 kcal. Điều này khẳng định việc tiêu thụ 100ml sữa hươu mỗi ngày là hoàn toàn nằm trong ngưỡng dinh dưỡng cho trẻ trên 1 tuổi.

Các loại thực phẩm bổ sung có thể được thêm vào chế độ ăn của trẻ một cách an toàn, vì các giá trị dinh dưỡng của sữa hươu không vượt quá ngưỡng quy định cho trẻ em từ 1-3 tuổi, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ. Hãng khuyến cáo trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi có thể uống tối đa 100ml/ngày, tuy nhiên nhu cầu dinh dưỡng mỗi người khác nhau vì vậy nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng.

Trong chương trình có thảo luận giải đáp thắc mắc của các anh chị phóng viên, các khách hàng từ góc nhìn khách quan của chuyên gia dinh dưỡng cũng như cung cấp thông tin sản phẩm từ đại diện hãng.

Trong sự kiện, nhiều người tiêu dùng quan tâm tới nghiên cứu lâm sàng của sữa hươu và hỏi chuyên gia dinh dưỡng về tính an toàn của sản phẩm cho trẻ nhỏ. PGS.TS.BS. Trần Đình Toán đã giải đáp:

Hãng thông báo sữa hươu bán được cho trẻ trên 1 tuổi là hoàn toàn hợp lệ theo quy định sữa nguyên kem. Từ góc nhìn của chuyên gia dinh dưỡng, không có quy định bắt buộc sữa nguyên kem cho trẻ trên 1 tuổi phải có nghiên cứu lâm sàng. Với trẻ trên 1 tuổi có thể ăn đa dạng các loại thực phẩm và sữa nguyên kem là một trong những nguồn thực phẩm mà cha mẹ có thể tham khảo để bổ sung thêm cho con. Ví dụ với sữa hươu, 100ml sản phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng hoàn toàn nằm trong ngưỡng mà trẻ có thể hấp thụ. Do đó, nghiên cứu lâm sàng là không bắt buộc và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Sữa Hươu Pāmu được Hãng công bố nhận diện mới thân thiện hơn với người tiêu dùng, các thông tin rõ ràng dễ sử dụng. ông Hamish Glendinning chia sẻ bao bì này được lên kế hoạch cải tiến từ 2 năm trước, sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép ở nước sở tại New Zealand rồi mới công bố tại các thị trường khác như Việt Nam. Trên bao bì đã ghi rõ độ tuổi cho trẻ từ 1 tuổi và có khuyến nghị liều lượng sử dụng cho phù hợp.

Pāmu đã thực hiện hơn 2,700 bài kiểm sữa hươu hươu và 280 bài kiểm tra dinh dưỡng và an toàn của Sữa Hươu Pāmu nguyên kem dạng bột, và thông tin này được hiển thị trên Bảng Thông tin Dinh dưỡng (NIP) ở mặt sau của bao bì. NIP cung cấp thêm thông tin về liều lượng khuyến nghị cho các độ tuổi khác nhau (dựa trên lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng và tiêu chuẩn của Cơ quan An toàn Thực phẩm Úc và New Zealand). Theo tiêu chuẩn của New Zealand, đối với trẻ em, liều lượng tối đa là 100ml mỗi ngày, và đối với người lớn là tối đa 200ml mỗi ngày.

Sự kiện ra mắt Sữa Hươu Pāmu đã thành công rực rỡ, khẳng định vị thế và giá trị dinh dưỡng vượt trội của sản phẩm trên thị trường. Ciels Group cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người già.