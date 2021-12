Chuyện xòe của thư ký 'vua' Đèo

TPO - Tối 25/12, Vietlott xác định một tấm vé may mắn đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 214 tỷ đồng.

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, có nơi rét hại. Tại miền Trung, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.