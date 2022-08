Chuyên gia 'giải mã' vụ cán bộ công an cướp tiệm vàng ném cho người dân ở Huế

TPO - Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học đánh giá, vụ cán bộ công an cướp tiệm vàng ném cho người dân nhặt ở Thừa Thiên Huế có nhiều điểm bất thường.

Hai ngày trôi qua, song vụ việc đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) nổ súng AK cướp vàng, ném ra đường vẫn khiến dư luận vẫn xôn xao, nhiều độc giả thắc mắc, không hiểu tại sao Quốc là một cán bộ công an lại hành động như vậy?

Chia sẻ với Tiền Phong, thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) nhận xét, đây là vụ cướp có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo vị chuyên gia, điểm bất thường thứ nhất nằm ở chỗ, người gây án là một sĩ quan cảnh sát, mặc cả quân phục khi gây án, sử dụng súng AK bắn vào quầy hàng để cướp vàng nhưng khi lấy được vàng lại ném ra đường cho mọi người nhặt. Điều này chưa từng có trong lịch sử tư pháp Việt Nam, vì các đối tượng tội phạm sau khi cướp được tài sản thường sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Hai là, từ những đặc điểm bất thường nêu trên, có thể nghĩ tới khả năng thủ phạm gây án trong trạng thái thần kinh không bình thường, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi; không loại trừ khả năng đối tượng mắc bệnh tâm thần hoang tưởng (có thể vĩ cuồng, coi mình là anh hùng cứu nhân độ thế); cũng có khả năng đối tượng phạm tội do hậu quả của việc sử dụng chất kích thích, hoặc trong trạng thái trầm cảm do các tác động không thuận lợi từ môi trường sống, làm việc.

“Thứ ở bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng hành vi”, thượng tá Đào Trung Hiếu nói và phân tích theo quy luật này, nghi phạm sẽ nảy sinh ý định phạm tội, quyết định thực hiện hành vi phạm tội và gây án tại hiện trường, thủ phạm có một quỹ thời gian đủ dài để cân nhắc tính toán có nên làm hay không, làm nhằm mục đích gì?

“Ở người bình thường, những ý định phạm tội manh nha khởi phát trong tư tưởng sẽ bị tiếng nói của lý trí chặn lại. Thế nên, nhận định thần kinh của thủ phạm có vấn đề chính là việc thủ phạm không có sự tự ý thức để đánh giá về hành vi và hậu quả, cũng như thiếu khả năng kiềm chế, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi nguy hiểm ngay từ trong suy nghĩ”, vị chuyên gia lập luận.

Do đó, ông cho rằng cơ quan chức năng cần đưa đối tượng đi giám định để kết luận có năng lực hành vi tại thời điểm gây án.

Vẫn theo đánh giá từ vị chuyên gia, lực lượng Công an tỉnh Thừa thiên Huế đã triển khai hoạt động giải quyết sự cố rất bài bản, với mục tiêu nhanh chóng khống chế đối tượng; lãnh đạo công an tỉnh này tiếp cận, vận động đối tượng Quốc buông súng đầu hàng là hành động dũng cảm tuyệt vời, thể hiện bản lĩnh, mưu lược, sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để giải quyết sự việc một cách an toàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào khoảng 12h40 trưa 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế), trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa, Ngô Văn Quốc (cựu cán bộ công an trại giam Bình Điền) đã sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ tiệm vàng khiến hệ thống kính bảo vệ vàng vỡ nát. Đối tượng sau đó lấy đi 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội, gần chợ Đông Ba. Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường; giao trách nhiệm cho đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; tiếp cận bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ; tổ chức phong tỏa, ngăn người dân hiếu kỳ tụ tập; điều hòa phân luồng giao thông; đồng thời, giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú. Sau thời gian được đại tá Đặng Ngọc Sơn trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng Quốc đã hợp tác, giao nộp súng.