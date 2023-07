Chuyên gia dự kiến điểm chuẩn không biến động, có thể giảm nhẹ

TPO - Các chuyên gia cho rằng, qua phân tích phổ điểm từ kết quả kỳ thi, về cơ bản giữ được ổn định như năm ngoái và không có sự biến động quá lớn, điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.

Phân tích phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố, GS Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, có thể thấy một số điểm nhấn trong năm nay.

Theo ông Đức, môn Toán điểm 8 trở lên, nếu như năm ngoái chiếm tỉ lệ 21% thì năm nay tỉ lệ môn Toán có sự sự điều chỉnh, sự phân hóa tốt hơn, chỉ chiếm hơn 15%.

Môn Vật lí, năm ngoái tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 22,74 %, năm nay, theo số liệu thống kê có 21,3%. Như vậy, về cơ bản phổ điểm môn Vật lí có thấp hơn, có sự phân hóa và thấp hơn so với năm ngoái, điểm giỏi cũng thấp hơn so với năm ngoái một chút. Đặc biệt môn Hóa học, tỉ lệ điểm giỏi của năm ngoái là 27,8%, năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ 22,6%.

Đối với môn Lịch sử, năm nay đề thi cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Năm ngoái tỉ lệ điểm giỏi, điểm 8 trở lên của môn Lịch sử là 18%, năm nay chỉ còn 13%. Điều này cho thấy, đề thi phù hợp với trình độ của thí sinh cũng như chương trình THPT. Qua đây cũng có sự phản ánh cải thiện rất tốt đối với môn Lịch sử. Bởi vì như năm 2021, tỉ lệ điểm 8 trở lên chỉ đạt 5,43 %.

Riêng môn Ngữ văn, nếu theo tỉ lệ thống kê điểm giỏi năm ngoái là 42%, tính từ điểm 7 trở lên thì năm nay tỉ lệ này chiếm 46% - có nhích hơn so với năm ngoái.

Đối với môn Tiếng Anh, năm 2021 tỉ lệ điểm giỏi tiếng Anh gần 20%; năm 2022 tỉ lệ điểm giỏi là 11,9%. Năm nay, tỉ lệ này chiếm 15,03%. Điều này cho thấy đề thi đã sự điều chỉnh rất phù hợp và về cơ bản giữ được sự ổn định.

Về môn Giáo dục Công dân, theo thống kê, năm ngoái số điểm giỏi chiếm 61,85 % thì năm nay chiếm 61%. Như vậy, mặc dù có nhiều điểm 10 hơn năm ngoái nhưng thực tế thí sinh đạt điểm 8 trở lên môn Giáo dục công dân lại giảm hơn năm ngoái và cơ bản ổn định ở mức 61%. Tỉ lệ điểm giỏi như vậy thể hiện được năng lực của các em, sự quan tâm đến xã hội và hiểu biết về giáo dục công dân tốt hơn.

“Tôi thấy đề thi đã có sự điều chỉnh, có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là những môn thi thuộc lĩnh vực STEM; sự phân hóa, sự điều chỉnh của năm nay tốt hơn so với năm ngoái”- ông Đức nhận định.

Ông Đức cho rằng, về mức điểm tốt nghiệp THPT năm nay dự báo ở một số ngành sẽ có biến động một chút về điểm xét tuyển và có lẽ sẽ không tăng đối với khối khoa học tự nhiên. Thậm chí tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác có thể tăng lên nên có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm.

“Về cơ bản, theo tôi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm ngoái và các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh”- ông Đức nhấn mạnh.

TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT cho rằng, qua quan sát phổ điểm do Ban Chỉ đạo thi công bố, các phổ điểm năm nay cùng hai năm trước tương đối ổn định.

Đặc biệt, theo ông Ngọc, một số môn có sự cải thiện tốt hơn. Ví dụ như phổ điểm của môn Lịch sử năm nay, về hình dáng đẹp hơn so với hai năm trước. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học tính ổn định khá cao.

Môn Giáo dục công dân có thể thấy được có nhiều điểm khá giỏi, đây là điều đáng mừng không có gì lo lắng.

Về phổ điểm môn tiếng Anh, Bộ GD&ĐT nên phân tích đến từng vùng, từng trường học để xem như thế nào. Trên cơ sở đó mới có một kết luận và các đề xuất chính xác về dạy và học ngoại ngữ.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho thấy, trung bình điểm thi có sự ổn định so với các năm. Số điểm 10 năm nay tăng mạnh so với năm 2022. Tuy nhiên, số điểm 10 năm nay tập trung chủ yếu vào môn Giáo dục công dân, các môn còn lại đều có điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái.