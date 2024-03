Chuyển đơn tố giác việc xâm phạm ba ngôi mộ tại Hà Tĩnh tới công an

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Lê Kiều Nga, trú tại 311, nhà 71/2 ngõ Thịnh Hào 1 (phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) tố giác sự việc: Tháng 2/2023, bà Nga được Ban Lễ nghi và Trưởng tiểu chi dòng họ Lê Xuân tại thôn Thượng Lĩnh (xã Hoà Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý mộ phần của cụ bà Lê Thị Năm, cô Lê Thị Ban và Lê Thị Phúc, hiện được an táng tại khu vực Đập Ngã (thôn Đông Xá, xã Hoà Lạc). Theo nguyện vọng của gia đình và chi họ, sẽ cất bốc và di dời phần mộ của 3 người thân nói trên về an táng tại nghĩa trang của dòng họ Lê Xuân. Tuy nhiên, ngày 6/8/2023, khi bà Nga và người thân trong chi họ thực hiện việc khai quật thì không thấy hài cốt trong các ngôi mộ này. Sau khi tiến hành đào ở khu vực xung quanh cũng không thấy hài cốt, gia đình bà Nga đã trình báo sự việc trưởng thôn và an ninh viên thôn Đông Xá. Qua lời kể của một số người dân địa phương, gia đình bà Nga được biết cách đây vài năm có người đã tự ý khai quật, cất bốc 3 ngôi mộ nói trên và chôn lấp tại khu vực Rú Tháp mà không thông báo cho gia đình. Đây là vụ việc liên quan đến đạo lý giữa người sống và người đã khuất, đồng thời vi phạm pháp luật hình sự về việc xâm phạm mồ mả trái phép. Bà Nga đề nghị xử lý vụ việc theo quy định của khoản 1 điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và điều 319 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 7/3/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Thọ có văn bản (số 07) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Theo quy định của pháp luật, Viện KSND huyện Đức Thọ chuyển nội dung đơn của bà Lê Kiều Nga tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Thọ để xử lý hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đơn của ông Vũ Quốc Đạt, trú tại 375 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm (quận Hải An, thành phố Hải Phòng khiếu nại sự việc: Ngày 5/1/2024, UBND thị trấn Cát Bà có quyết định (số 15) xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Mão (trú tại tổ dân phố số 10, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) vì hành vi trồng 530 cây (gồm sưa, quất hồng bì, keo, nhãn, chuối, bưởi…) lên thửa đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hải Phòng) quản lý. Tuy nhiên, theo đơn của ông Đạt, hiện thửa đất mà bà Mão (mẹ ông Đạt) trồng cây nói trên, mẹ ông vẫn đang kiến nghị đó là đất của gia đình. Ngày 19/3/2024, UBND thị trấn Cát Bà có văn bản (số 231) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 29/2/2024, ông Vũ Quốc Đạt đã đến UBND thị trấn Cát Bà để làm việc về đơn kiến nghị trên. Tuy nhiên, ông Đạt đã không xuất trình được giấy uỷ quyền của bà Đặng Thị Mão dành cho ông, nên theo quy định của Luật Khiếu nại, UBND thị trấn Cát Bà chưa tiến hành làm việc. Sau khi ông Đạt cung cấp bổ sung giấy uỷ quyền theo quy định, UBND thị trấn Cát Bà sẽ tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.

3. Đơn của bà Trần Thị Chí, trú tại phường Đồng Bẩm (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) kiến nghị việc bồi thường khi gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án “Phát triển tổng hợp đô thị thành phố Thái Nguyên” là chưa thoả đáng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên có văn bản trả lời, cho biết: Hộ bà Trần Thị Chí bị thu hồi 146,8 m2 đất (thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 9, phường Đồng Bẩm) để thực hiện dự án trên. Trong quá trình giải quyết, tổng số tiền bà Chí được nhận theo các quyết định bồi thường của UBND thành phố Thái Nguyên là 272.528.873 đồng (trong đó bao gồm tiền bồi thường tài sản 188.388.873 đồng, tiền chênh lệch giữa hai vị trí đất 73.400.000 đồng, bồi thường cây cối 10.740.000 đồng). Trước kiến nghị của bà Trần Thị Chí, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm đã tổ chức đối thoại, vận động bà Chí nhận mức bồi thường trên. Hiện bà Chí đã thống nhất mức bồi thường, bàn giao đất cho dự án.