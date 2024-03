Chung tay xây dựng biên cương vững mạnh

TPO - Chiều 28/3, tại xã biên giới Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Chi Lăng, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới và phụ trách địa bàn xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình). Thời gian qua, lực lượng dân quân, thanh niên địa phương kết hợp với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới đồn phụ trách; phát quang được 10km đường thông tầm nhìn biên giới; xây dựng 15 đường bê tông kiểm tra cột mốc, tổng chiều dài 3.200m, trị giá 2,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá và 2.700 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Đến nay đồn Biên phòng Chi Lăng đã hoàn thành 100% đường bê tông lên mốc trên toàn tuyến biên giới do đơn vị quản lý trên địa bàn hai xã; lắp đặt 360 cột đèn năng lượng mặt trời dọc đường tuần tra biên giới, dài khoảng 18 km từ nguồn xã hội hoá và 200 ngày công lao động tình nguyện…

Anh Trần Ngọc Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động thiết thực phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về chủ quyền biên giới, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2024, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng ba biên giới” được các cấp bộ hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; Nhóm hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng; Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; Nhóm các hoạt động an ninh xã hội, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới…

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam và tỉnh Lạng Sơn trao tặng biển hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” (trị giá 130 triệu đồng) cho Đồn Biên phòng Chi Lăng và biển hỗ trợ kinh phí xây dựng Công trình thanh niên (trị giá 20 triệu đồng) cho Huyện đoàn Đình Lập. Trao tặng 150 thùng mỳ tôm cho 03 chốt quản lý bảo vệ biên giới và 02 suất quà cho con nuôi của Đồn Biên phòng, trao tặng bản đồ Việt Nam cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ 2 tỉnh Hà Nam và Lạng Sơn còn thăm, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đình Lập và khánh thành công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”.