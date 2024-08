Chung tay mang đến những bữa ăn yêu thương cho trẻ em vùng cao

Những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được chuẩn bị bằng sự yêu thương của cha mẹ đang góp phần cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp bước đến trường cho các em học sinh mầm non tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, trong đó có điểm trường Sáng Xoáy (trường Mầm non Thái Sơn).

Điểm trường Sáng Xoáy là điểm trường xa xôi nhất của trường mầm non Thái Sơn. Muốn lên Sáng Xoáy chỉ có thể đi bằng xe máy. Những ngày mưa, thầy cô thậm chí phải đi bộ vì đi xe quá nguy hiểm. Điện lưới quốc gia, sóng điện thoại, sóng internet vẫn chưa thể vươn tới nơi này. Giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố thưa thớt nên không có tạp hóa, cũng không chợ. Cuộc sống người dân chủ yếu tự cung tự cấp, hạn chế trong tiếp xúc với bên ngoài. Ở đây, 100% người dân là người Mông, đa số là hộ nghèo, những bữa cơm có thịt cũng trở thành xa xỉ.

Là phụ huynh của học sinh đang học ở điểm trường, cũng là người phụ trách nấu ăn tại điểm trường Sáng Xoáy, chị Giàng Thị Dé (23 tuổi) hiểu hơn ai hết những vất vả, khó nhọc mà học sinh và phụ huynh tại điểm trường phải trải qua. “Trước đây, các con chỉ có mèn mén mang đi học, bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng. Từ ngày được tài trợ, các con mới được ăn cơm có thịt”, chị Dé chia sẻ.

Ngày nào cũng vậy, sau khi đưa con tới trường, chị Dé bắt tay vào công việc chuẩn bị những suất ăn cho các con. Rau, thịt đã được các thầy cô mua từ thị trấn Pác Miầu mang lên, vượt qua hàng chục cây số đường đèo để đem đến cho các con những bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng nhất.

Chỉ có một mình nên chị tất bật luôn chân luôn tay từ 8 giờ sáng để kịp nấu bữa ăn cho các con vào buổi trưa. Các suất ăn đã được lên thực đơn từ trước, nhưng lúc nào cũng đảm bảo có đầy đủ rau, củ, quả và thịt lợn hoặc gà, cá, giò cùng 1 bữa phụ (mì, cháo hoặc phở).

Theo báo cáo của trường, nhờ có những bữa ăn bán trú dinh dưỡng, 100% trẻ đi học đầy đủ, và rất háo hức được đến trường mỗi ngày. Trẻ đi học đều hơn, sự phát triển thể chất, kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức và kỹ năng xã hội. Trung bình, các em học sinh tại các điểm trường ở Cao Bằng đã cao lên 1,6cm và nặng hơn 0,6 kg so với đầu năm học.

“Ở đây, nhiều nhà không có điều kiện cho con ăn như thế này. Đi học được ăn ngon nên các con thích đi học lắm”, chị Dé kể, tay lau những giọt mồ hôi trên trán. “Con mình cũng học ở đây, nên mình nấu ăn cho các cháu cũng như nấu cho con mình ăn. Dành hết yêu thương cho các con. Mình muốn các con được ăn ngon, đủ chất,” chị nói thêm.

Những bữa ăn chị Dé hàng ngày vẫn nấu cho các con đến từ dự án “Cùng em khôn lớn” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai trên địa bàn. Năm học 2023 - 2024, dự án thực hiện bảo trợ 204 học sinh dân tộc thiểu số tại 5 điểm trường mầm non (điểm trường Sáng Xoáy, Bản Là, Khau Dề của trường Mầm non Thái Sơn và điểm trường Khau Noong, Nà Ó của trường Mầm non Thạch Lâm) của huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Tổng số bữa ăn dinh dưỡng được bảo trợ đến hết năm học đạt gần 63.000 bữa và tổng số tiền đóng góp từ các nhà bảo trợ lên đến hơn 404 triệu đồng.

Năm nay, Dự án sẽ nhân rộng mô hình bảo trợ bữa ăn bán trú tới điểm trường Lũng Chang, thuộc trường Mầm non Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Với sự nhân rộng này, dự án "Cùng em khôn lớn" tại tỉnh Cao Bằng sẽ hỗ trợ tổng cộng 6 điểm trường với khoảng 231 học sinh mầm non dân tộc thiểu số.

Dự kiến tổng ngân sách cho dự án trong năm học 2024-2025 tại tỉnh Cao Bằng là 540 triệu đồng, trong đó 462 triệu đồng là ngân sách dành cho bữa ăn bán trú. Hiện, toàn bộ bữa ăn tại điểm trường Sáng Xoáy đã được cam kết tài trợ bởi Hệ thống Trường TH School. Ngoài ra, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã nhận được nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân khác cho hạng mục xây dựng/sửa chữa cơ sở vật chất và hỗ trợ thầy cô tham gia triển khai dự án.

Từ ngày 11/7/2024, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chính thức phát động chiến dịch gây quỹ cho Dự án “Cùng em khôn lớn” năm học 2024 – 2025 tại tỉnh Cao Bằng với số tiền mục tiêu là 382.630.000 đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để trao tặng bữa ăn bán trú cho các em nhỏ, đảm bảo các em có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và phát triển trí lực của các em.

Với mỗi 2 triệu đồng được quyên góp, một em nhỏ sẽ nhận được trung bình 360 bữa ăn bán trú (bao gồm cả bữa trưa và bữa phụ) trong suốt một năm học. Các nhà tài trợ có thể tài trợ một khoản tiền bất kỳ hoặc nhận bảo trợ bữa ăn bán trú cho một hoặc nhiều bé. Thông tin chi tiết về tình hình học tập và sức khỏe của các em nhỏ sẽ được cập nhật định kỳ 5 tháng/lần.

Sau gần 1 tháng triển khai, đã có 179 lượt ủng hộ với số tiền hơn 272 triệu đồng được quyên góp. Từ nay đến 12/8/2024, các nhà tài trợ quan tâm đến dự án có thể truy cập link sau để bảo trợ bữa ăn cho các em: https://bit.ly/gayquyCEKL2425

Hướng dẫn đóng góp cho dự án: https://tinyurl.com/huongdangayquyCEKL

Sự đóng góp của quý nhà tài trợ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn và vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.

“Cùng em khôn lớn” là một trong những dự án lớn và dài hạn, thuộc chương trình “Sức khỏe học đường”, được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng và triển khai từ năm 2020 nhằm bảo trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mầm non, tiểu học tại các địa bàn khó khăn. Sau 4 năm triển khai tại hai tỉnh Cao Bằng và Sơn La, dự án đã bảo trợ hơn 300.000 bữa ăn (bao gồm bữa trưa và bữa phụ buổi chiều) cho 1.042 lượt trẻ mầm non và tiểu học. Tổng giá trị tài trợ trong 4 năm lên đến hơn 1,7 tỷ đồng đến từ gần 264.000 lượt tài trợ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.