Chứng khoán ngắt chuỗi giảm mạnh, cổ phiếu FLC 'nhảy múa' trở lại

TPO - Nhậu say, Tú dọa đốt tàu cá thì xảy ra cự cãi với anh rể, dẫn đến đánh nhau. Tức giận, Tú lấy dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

TPO - Nguyễn Huy Thắng, anh trai của nữ golfer hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thảo My, đã ghi hole in one (HIO) trong ngày thi đấu áp chót tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast.