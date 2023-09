Chuẩn bị xét xử 94 bị cáo liên quan vụ băng giang hồ đập phá tanh bành quán ốc ở Sài Gòn

TPO - Dự kiến ngày 11/9, TAND TPHCM đưa bị cáo Nguyễn Mai Xuân Thành (27 tuổi, ngụ TPHCM) và 93 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm với các tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trực tuyến trong 4 ngày, do thẩm phán Trần Thanh Minh làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là 2 kiểm sát viên Phan Trung Hải và Võ Thắng Trung.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành và nhóm của Hồ Chí Linh, khoảng 20h ngày 5/6/2020, nhóm của Thành đã chuẩn bị 2 xe ba gác chở hung khí (chĩa, đao, mã tấu, chai bia có chứa xăng), cùng áo bib màu cam, kéo đến quán ốc Hương ở quận Bình Tân, tập trung gây náo loạn cả đoạn đường.

Các đối tượng đã xông vào quán ốc Hương, đập phá tài sản, gây thiệt hại 5 triệu đồng và đánh chém anh Lâm Thành Long gây thương tích 35%. Ngoài ra, các đối tượng còn có hành vi tụ tập đông người, cầm hung khí, chạy xe gây náo loạn cả một đoạn đường trên địa bàn TPHCM.

Cùng thời điểm thì nhóm của Trần Thanh Tuấn cầm đầu, đi tìm nhóm của Thành. Các đối tượng cũng tụ tập đông người, cầm hung khí, chạy xe gây náo loạn.

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Tuyền hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau. Đối với các bị can Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Văn Anh Tài và Trần Thành Lực, quá trình điều tra đã khai nhận rõ hành vi phạm tội, nhưng do bị bệnh đã chết nên ngày 3/3/2021 và ngày 29/3/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Liêm, Tài và Lực.

Đối với các đối tượng chưa rõ lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý.