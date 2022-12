Chuẩn bị cấp bằng cho 52 học viên sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Hải Phòng

TPO - Ngày 23/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can nguyên là cán bộ Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.