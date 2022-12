Bị yêu cầu rời khỏi ký túc ngày giá rét, sinh viên Đại học Hải Phòng 'khóc thét'

TPO - Hàng trăm sinh viên trong nước và quốc tế theo học Đại học Hải Phòng bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi ký túc xá khẩn cấp để khắc phục các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chiều 15/12, hàng trăm sinh viên theo học tại Đại học Hải Phòng (TP Hải Phòng) bất ngờ nhận thông báo phải rời khỏi ký túc xá K1, K2 để trường này giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Các sinh viên được yêu cầu phải rời khỏi ký túc xá ngay trong ngày 16/12 cho đến khi nhà trường có thông báo. Bị yêu cầu rời đi khẩn cấp, hàng trăm sinh viên “khóc thét” vì phải rời ký túc xá giữa thời điểm thời tiết tại Hải Phòng giá rét kéo dài.

Sau khi nhận thông báo, nữ sinh V.A chia sẻ: “không thể tin được giữa mùa đông giá rét phải cuốn gói đi”. Nữ sinh này bày tỏ quá bất ngờ, quá gấp và lo lắng không có chỗ ở.

Còn nam sinh D.A bức xúc: “Giờ không biết ở đâu. Nhà trường luôn có những bước đi bất ngờ, sinh viên ký túc xá chúng em khóc thét”.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Trung tâm phục vụ và nội trú (Đại học Hải Phòng) yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá K1, K2 sau khi ông Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng kết luận về việc giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá.

Trung tâm phục vụ và nội trú sau đó đã thông báo tới sinh viên nội trú, sinh viên nước ngoài và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, yêu cầu sinh viên nội trú tạm rời, không lưu trú tại ký túc xá K1, K2 từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo của nhà trường. Đơn vị này cũng phối hợp với Phòng hợp tác và đào tạo quốc tế hướng dẫn sinh viên Lào di chuyển tạm thời về ký túc xá A7.

Ngoài ra, Trung tâm phục vụ và nội trú cũng tạm dừng hoạt động nhà ăn sinh viên ký túc xá K1 và tạp hóa tầng 1 ký túc xá K2. Đồng thời, yêu cầu các điểm dịch vụ vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp hàng hóa gọn gàng và tắt toàn bộ thiết bị điện, nước trong thời gian ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn tài sản, an toàn phòng cháy.

Bộ phận an ninh trật tự kiểm soát chặt chẽ người ra, vào ký túc xá, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại ký túc xá.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng lý giải, nhà trường có tiếp nhận yêu cầu của lực lượng Cảnh sát PCCC về việc cải tạo, sửa chữa, khắc phục một số tồn tại về việc đảm bảo an toàn cháy nổ.

Tuy nhiên, về nội dung yêu cầu sinh viên rời đi khẩn cấp, không có thời gian chuẩn bị tìm phòng trọ mới thời điểm giá rét và không phương án hỗ trợ sinh viên ông Nam cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi.