Chủ tịch xã cùng kế toán dùng chứng từ giả rút hơn 600 triệu đồng

TPO - Nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cùng kế toán đã sử dụng các hóa đơn, chứng từ giả để hợp thức hóa rút số tiền chi thường xuyên, gây thiệt hại ngân sách hơn 600 triệu đồng.

Ngày 31/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973), nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn và ông Hoàng Quốc Thành (SN 1959), nguyên kế toán xã này về các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221, Bộ luật Hình sự.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vào năm 2014, 2015 và 2016 các đối tượng Nguyễn Văn Hiếu thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn và Hoàng Quốc Thành, kế toán của xã này đã sử dụng các chứng từ giả để hợp lý hóa rút số tiền chi thường xuyên, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 621.035.000 đồng.

Công an huyện Anh Sơn phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Quốc Thành. Riêng bị can Nguyễn Văn Hiếu sau khi bị khởi tố nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên đang được tại ngoại.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn tiếp tục làm rõ.