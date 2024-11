Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Campuchia

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau.

Nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á Chung Eui-yong, ngày 21/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP) từ ngày 21-24/11/2024.

Đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.

Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chuyến thăm có nhiều ý nghĩa quan trọng, khẳng định chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó dành ưu tiên cao cho mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa cá nhân Chủ tịch Quốc hội ta với lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chuyến thăm cũng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau; đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối giữa hai nước trong thời gian tới; góp phần củng cố tin cậy chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta với Quốc hội và Thượng viện Vương quốc Campuchia; tăng cường giao lưu, tiếp xúc giữa các ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước cũng như phối hợp hành động tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đại diện Đảng ta tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của ICAPP nhằm đẩy mạnh sự tham gia đóng góp tích cực của Đảng ta tại ICAPP, thúc đẩy quan hệ với các đảng chính trị châu Á, đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực; tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), thể hiện sự coi trọng đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng sẽ tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của IPTP với tư cách khách mời của nước chủ nhà nhằm thể hiện sự ủng hộ và thiện chí đối với nước chủ nhà Campuchia, nhất là trong nhiệm kỳ Campuchia là Chủ tịch IPTP; qua đó, góp phần tăng cường củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung.