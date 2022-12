Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý cương quyết 5 mỏ đá hết hạn hợp đồng ở Quốc Oai

TPO - Về việc 5 mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai đã hết hợp đồng nhưng chưa phối hợp, hoàn trả mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị chức năng xử lý nghiêm, cương quyết, theo đúng mức độ vi phạm.

Sáng 27/12, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với Thường trực Huyện ủy Quốc Oai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022, nhiệm vụ và phương hướng năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, năm 2022, các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của huyện được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Huyện hoàn thành 16/16 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, thu ngân sách của huyện vượt so với dự toán và đạt cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.044.998 triệu đồng, tăng 18% so với kế hoạch giao đầu năm và bằng 142% cùng kỳ. Kinh tế của huyện có sự phục hồi và tăng trưởng khá, ước tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 16.855,9 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021, tăng 12% so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, liên quan tồn tại chậm trễ trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa, sớm triển khai giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng 3 Cụm công nghiệp đã được phê duyệt ở huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Sở TN&MT cần chủ động hơn, sớm trình phương án để UBND thành phố xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền.

Với diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc trên địa bàn huyện còn 14,46ha chưa được bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng, ông Thanh yêu cầu Sở KH&ĐT và huyện cần chủ động với tinh thần “sẽ làm đến cùng”.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nêu việc liên thông trách nhiệm, phối hợp giữa các sở, ngành với huyện. “Có vốn đầu tư phải đi kèm với mặt bằng. Không có mặt bằng không được khởi công. Các Sở KH&ĐT, TN&MT, QH&KT cần đề xuất tiêu chí cơ bản khi khởi công dự án, có các điều kiện cần và đủ rõ ràng. Tránh tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đời sống người dân”, ông Thanh nêu.

Với các dự án cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện tập trung coi là nhiệm vụ trọng tâm; tìm ra các cách làm hiệu quả nhất không chạy theo áp lực khởi công...

Về việc 5 mỏ đá trên địa bàn huyện dù đã hết hợp đồng nhưng chưa phối hợp, hoàn trả mặt bằng, ông Thanh chỉ đạo: ‘’Sở TN&MT phải có trách nhiệm, phải làm nghiêm, cương quyết. Xử lý theo đúng mức độ vi phạm. Từ đó, phải có phương pháp quản lý ra sao để không tái diễn tình trạng tương tự”.