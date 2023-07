Chủ tịch Dược phẩm Thái Minh được vinh danh Lãnh đạo Xuất sắc 2023

Vừa qua, Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch HĐQT của Dược phẩm Thái Minh đã được vinh danh tại Chương trình Vietnam Excellence 2023 là lãnh đạo phát triển con người xuất sắc, với thành tích vượt trội trong việc chuyển hóa kinh doanh thông qua phát triển con người và môi trường làm việc.

Đây là chương trình do Anphabe tổ chức, phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham), Hiệp hội Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong Việt Nam (HKBAV). Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và ghi nhận các Lãnh Đạo & Tổ Chức đã có những thành tựu xuất sắc trong việc chuyển hóa kinh doanh. Những cá nhân và doanh nghiệp được vinh danh tại Vietnam Excellence® chính là những tấm gương truyền cảm hứng thay đổi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe từ Hồ sơ năng lực, Khảo sát nhân viên và đánh giá từ hội đồng Ban cố vấn cho gần 100 doanh nghiệp tham gia, Dược phẩm Thái Minh là một trong 24 doanh nghiệp điển hình xuất sắc. Ông Nguyễn Quang Thái – Chủ Tịch HĐQT công ty được vinh danh cho giải thưởng “Leadership Excellence - Nhà lãnh đạo xuất sắc”, ở hạng mục “People Champion - Lãnh đạo phát triển con người”

Theo tiêu chí xét duyệt giải thưởng, các gương mặt được vinh danh là những lãnh đạo đầy nhiệt huyết và có nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ tổ chức thu hút, phát triển và giữ chân đội ngũ nhân tài phù hợp. Họ khuyến khích và làm gương trong việc xây dựng một môi trường coi con người là trọng tâm, nhưng luôn có những thử thách mới để nhân viên liên tục gia tăng năng lực, thúc đẩy các cơ hội thăng tiến nội bộ và nuôi dưỡng được thế hệ lãnh đạo kế thừa.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Quang Thái nói “Khi ai đó hỏi tôi, điều mà bạn tự hào nhất về doanh nghiệp của mình là gì, tôi luôn có cùng một câu trả lời: đó là đội ngũ của mình. Thực vậy, tôi luôn yên tâm với hơn 1000 con người đang làm việc tại Thái Minh, từ các nhân viên thị trường đến cán bộ quản lý cấp cao, về tinh thần, thái độ và kỹ năng của các bạn ấy trong công việc. Tại Thái Minh, tất cả nhân viên làm chính thức trên 6 tháng đều được tham gia một khóa đào tạo đặc biệt do tôi đứng lớp trong 3 tháng, để chuyển hóa các bạn ấy thành những người có lối suy nghĩ đúng đắn hơn về công việc và cuộc sống. Tôi cũng đồng hành và đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ cho nhóm lãnh đạo và quản lý cấp trung. Đối với tôi, sự trưởng thành và thăng tiến của những người đi cùng với mình quan trọng hơn rất nhiều, và cũng chính là tiền đề để đạt được các mục tiêu trong kinh doanh. Tôi xin trân trọng cảm ơn đơn vị tổ chức đã trao tặng cho tôi danh hiệu xứng đáng này!”

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thái đã đưa ra rất nhiều chính sách nhân sự chăm sóc nhân viên như: tổ chức khoá học Người chuyển hoá - The Transformer cho toàn bộ CBNV từ 6 tháng trở lên trong tập đoàn và trực tiếp là người đứng lớp của 12 khóa đào tạo từ tháng 8 năm 2019 đến nay; tổ chức Trại Thái Minh siêu đẳng liên tiếp từ năm 2018 và đào tạo cho 300 nhân sự, nâng cao mức độ gắn kết, nâng cao trách nhiệm trong công việc. Ông cũng là người cùng HĐQT của Dược phẩm Thái Minh thay đổi bộ giá trị cốt lõi có định hướng cụ thể, ban hành thành Bộ Quy tắc ứng xử - Sách Xanh - kim chỉ nam về nền tảng đạo đức kinh doanh và sự chính trực dành cho nhân viên dược phẩm Thái Minh để CBNV theo dõi và thực hành. Ông mở lớp đào tạo sâu về chuyên môn như Marketing in action hay lớp Măng Non về kĩ năng lãnh đạo cho đội ngũ kế cận. Đặc biệt, đóng góp lớn nhất của ông Thái là cổ vũ cho phong trào rèn luyện thể lực, trí lực của tập đoàn như thúc đẩy phong trào chạy bộ, tập luyện thể lực và đọc sách hàng ngày tới 70% nhân sự. Ông làm gương thúc đẩy tinh thần nhân viên bằng cách chinh phục cuộc thi Iron Man 2023.

Trong gần 12 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Dược phẩm Thái Minh và các công ty thành viên đã đạt được những mốc phát triển vượt bậc và trở thành một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả của Việt Nam. Thái Minh cũng đã gây dựng được thương hiệu về một công ty đào sâu, đầu tư vào nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng thật, hiệu quả tốt. Thái Minh có 2 văn phòng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, một nhà máy Thái Minh Hi-tech hiện đại đạt chứng nhận GMP tại Khu Công nghệ Thạch Thất – Quốc Oai, cùng công ty nông nghiệp công nghệ cao Thái Minh chuyên nghiên cứu, phát triển cây sâm Việt Nam. Bằng sự tận tâm và tò mò khoa học, Thái Minh nỗ lực nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia, tổ chức khoa học trong và ngoài nước để tìm ra giải pháp tốt nhất giúp hỗ trợ và giải quyết các vấn đề sức khỏe của con người. Thái Minh cam kết tạo ra những sản phẩm dựa trên các nghiên cứu khoa học bài bản, có chất lượng và đáng tin cậy nhất. Với trái tim chăm sóc và yêu thương, đội ngũ nhân viên Thái Minh mong muốn trở thành một thành viên thân cận trong gia đình mỗi khách hàng để phục vụ bằng sự ân cần, trách nhiệm tới cùng và mang lại những trải nghiệm ấm áp và tuyệt vời nhất. Năm 2022, Dược phẩm Thái Minh lọt top 15 doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc do Anphabe bình chọn.