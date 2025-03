Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở Huế thắng kiện

TPO - Theo phán quyết của HĐXX, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Huế (Công ty Xổ số Kiến thiết Huế) phải chi trả số tiền trúng thưởng 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân thị xã Hương Thủy (thành phố Huế) mở phiên xét xử vụ tranh chấp liên quan đến việc trả thưởng giải đặc biệt xổ số kiến thiết.

Theo phán quyết của HĐXX, Công ty Xổ số Kiến thiết Huế phải chi trả số tiền trúng thưởng 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Đồng thời, công ty này cũng phải nộp án phí sơ thẩm 72 triệu đồng.

Trước đó, bà Nguyệt mua hai tờ vé số của Công ty Xổ số Kiến thiết Huế vào ngày 13/10/2024. Trong kỳ quay số mở thưởng ngày 14/10/2024, bà phát hiện tờ vé số mang số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, trong khi tờ vé số còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do gặp mưa khi đi làm đồng, hai tờ vé bị ướt, sau đó được sấy khô, dẫn đến tình trạng rách và co rúm.

Sau khi giám định, Công an thành phố Huế xác nhận tờ vé số trúng giải đặc biệt là vé thật, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa. Tuy nhiên, Công ty Xổ số Kiến thiết Huế chỉ chấp nhận trả thưởng cho tờ vé trúng giải phụ (bị co rúm), từ chối chi trả giải đặc biệt với lý do tờ vé không còn nguyên vẹn (bị rách, xước ở phần đuôi các dãy số trên vé).

HĐXX nhận định, dù vé số bị rách một phần nhỏ, các yếu tố nhận diện quan trọng vẫn nguyên vẹn. Đồng thời, việc hư hỏng này xuất phát từ điều kiện khách quan (yếu tố thời tiết) chứ không phải hành vi cố ý của người mua vé. Việc Công ty Xổ số Kiến thiết Huế từ chối trả thưởng trong khi vẫn xác nhận được tính hợp pháp của tờ vé là không hợp lý và gây thiệt hại cho khách hàng.

Từ đó, HĐXX tuyên buộc Công ty Xổ số Kiến thiết Huế phải trả thưởng đầy đủ số tiền 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt.