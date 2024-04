Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh

TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.

Bà L.H.L. – đại diện pháp luật Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình vừa bị tạm hoãn xuất cảnh. Nguyên nhân là do Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình nợ thuế.

Được biết, tính đến ngày 27/3/2024, Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình đứng đầu danh sách nợ thuế, số tiền nợ gần 1.046 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế như phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản và ngưng sử dụng hóa đơn; ban hành các thông báo về tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng đã ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao các sở chuyên môn thực hiện xem xét thu hồi dự án do doanh nghiệp do không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo cam kết.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình với khoản nợ gần 1.046 tỷ đồng có địa chỉ tại thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn). Công ty thành lập năm 2011, hoạt động trong mảng kinh doanh bất động sản…

Công ty CP đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình (tên thương mại La Saveur De Hoà Bình).

Dự án này có quy mô gần 50ha, bao gồm 440 căn biệt thự nằm cạnh hồ Đồng Chanh, thuộc thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đã đi vào khai thác. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất.

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh mới đây cũng có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N.T.T. , đại diện pháp luật Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam). Nguyên nhân là do Công ty Limitless World chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo danh sách nợ nộp thuế tính đến ngày 31/3/2024, Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) nợ thuế hơn 322 tỷ đồng. Công ty TNHH Limitless World Việt Nam được biết đến là chủ đầu tư dự án án xây dựng tổ hợp công trình thương mại, du lịch dịch vụ hỗn hợp thuộc Khu du lịch sinh thái Hạ Long Star.

Đồng thời, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông V.Đ.L., đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hạ Long do hành vi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tính đến 31/3/2024, công ty Việt Mỹ Hạ Long nợ thuế liên quan đến sử dụng đất hơn 72 tỷ đồng. Việt Mỹ Hạ Long là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu nhà ở biệt thự đồi 368.

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông P.V.C. đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khách sạn My Way Hạ Long.

Nguyên nhân là do Công ty cổ phần Khách sạn My Way Hạ Long nợ thuế. Tính đến ngày 31/3/2024, công ty này nợ thuế hơn 68 tỷ đồng. Công ty My Way Hạ Long được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.