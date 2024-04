Chú chó Mông Cộc vô địch cuộc thi chó bản địa Việt Nam 2024

TPO - Chú chó Mông Cộc tên Vàng (3 tuổi) vượt qua khoảng 70 chú chó khác thuộc ba giống (Mông Cộc, Bắc Hà và Phú Quốc) để giành ngôi vị cao nhất trong Cuộc thi chó bản địa Việt Nam 2024.

Từ ngày 5-7/4, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng diễn ra cuộc thi Chó bản địa Việt Nam – Viet Nam Challenge Dog Show 2024.

Vietnam Challenge Dog Show được tổ chức bởi Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam từ năm 2009 với mục đích để bảo tồn và phát triển các giống chó bản địa Việt Nam như: chó Phú Quốc, chó Mông Cộc, chó Bắc Hà.

Qua đó, tạo sân chơi giải trí lành mạnh, an toàn, văn minh cho những người yêu thích chó nói riêng và những người yêu thú cưng nói chung.

Đồng thời, cuộc thi cũng lan tỏa những hình ảnh, giá trị tốt đẹp về đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, giáo dục giới trẻ về lòng nhân ái, yêu thương động vật. Ngoài ra, hội thi cũng giúp chia sẻ, tiếp nhận những thông tin hữu ích về kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho cún cưng.

Chó tham gia dự thi được tổ chức trình diễn theo từng lứa tuổi, từng giống và nhóm. Ban giám khảo kiểm tra toàn diện dựa theo các tiêu chuẩn của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam về răng, lông, dáng đi, dáng chạy, khung xương, hệ thần kinh, độ thuần chủng, sự chăm sóc của chủ và sự thể hiện của những chú chó trong sân thi…

Qua đó, ban tổ chức lựa chọn ra những chú chó chuẩn nhất từng giống (Best of Breed), từng nhóm (Best in Group) và chó đẹp nhất (Best in Show).

Ngoài các cuộc thi dành cho chó theo các giống khác nhau, Vietnam Challenge Dog Show còn có các cuộc thi về làm đẹp cho chó. Đây là nơi các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc và tạo hình cho chó thể hiện tài năng và sự sáng tạo.

Trong phần thi chó bản địa Việt Nam, chú chó Mông Cộc có tên Vàng đã vượt qua 70 “thí sinh” thuộc 3 giống chó (Phú Quốc, Bắc Hà, Mông Cộc) giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi chó bản địa Việt Nam - Vietnam Challenge Dog Show 2024.

Ông Nguyễn Trọng Khiêm (trú tại Hải Phòng, chủ chó Mông Cộc tên Vàng) chia sẻ, Vàng nặng 25kg, cao 55cm, được mua từ Hà Giang cách đây 3 năm trước với giá 9 triệu đồng.

Vàng có khung xương hoàn hảo, đôi mắt tinh nhanh, tai vểnh, mũi đen, di chuyển nhanh nhẹn, luôn vui vẻ, thân thiện trong mọi hoàn cảnh… được ban giám khảo đánh giá rất cao.

"Mặt nó lúc nào cũng như cười nên tạo được thiện cảm lớn. Sau cuộc thi hôm nay, Vàng sẽ được đưa sang Mỹ dự cuộc thi chó bản địa quốc tế. Tôi muốn cả thế giới biết và công nhận vẻ đẹp của giống chó bản địa Việt Nam", ông Khiêm nói.

Ông Cao Minh Kim Quí - Tổng Thư ký hiệp hội, cho biết thông qua các cuộc thi chó, hiệp hội sẽ chọn lọc, đưa ra bảng quy chuẩn cho từng loài rồi cấp giấy chứng nhận giống cho những chú chó đủ tiêu chuẩn. Từ những chú chó chuẩn này, hiệp hội sẽ nhân giống để tạo ra thế hệ F1, F2.

Theo lộ trình, mỗi loài sẽ có một đàn chó với các thế hệ giống nhau về nhận dạng, sau đó hiệp hội xây dựng bản đồ gen để đề nghị Tổ chức chó giống quốc tế (FCI) công nhận. Nếu thành công, các loài chó bản địa Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu, nâng tầm giá trị.

Các tổ chức quốc tế khuyến khích người nuôi chó Việt Nam xây dựng quy trình công nhận giống theo từng loài, khuyến khích làm trước với chó Phú Quốc. Tuy nhiên theo các thành viên hiệp hội, lộ trình này rất tốn kém và có thể kéo dài trong 10 năm. Hiện FCI đã công nhận 349 giống chó thuần chủng trên toàn thế giới.

Cộng đồng những người nuôi chó cho rằng tứ đại quốc khuyển của Việt Nam gồm Phú Quốc, Bắc Hà, Mông cộc và Dingo Đông Dương. Đến nay, Hiệp hội đã xây dựng được tiêu chuẩn của ba loại, riêng dòng Dingo Đông Dương chưa có và cũng chưa từng xuất hiện trong các Dog Show.