Chiến sĩ tình nguyện tạo sân chơi cho trẻ em An Giang

TPO - Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các sinh viên tình nguyện Trường Đại học An Giang tới nhiều nơi, thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng, nổi bật với hoạt động tạo sân chơi và ôn tập hè cho thiếu nhi vùng biên.

Cuối tháng 7, sân trường vốn vắng vẻ trong mùa hè lại trở nên nhộn nhịp với các hoạt động ôn tập hè cho trẻ em vùng biên tại Trường tiểu học A Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang). Ngoài ôn tập hè, các sinh viên tình nguyện tới từ Trường Đại học An Giang (ĐHQG TPHCM) còn tổ chức cho các em vui chơi, dạy làm người có ích, trạng nguyên nhỏ tuổi… để tạo niềm vui, động lực giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Bạn Bùi Thị Ngọc Liễu, sinh viên năm nhất ngành Giáo dục mầm non (Đại học An Giang) lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện hè. “Bản thân em thích trẻ em và tham gia các hoạt động tình nguyện, vì thế tranh thủ dịp hè tham gia chiến dịch tình nguyện và thỏa ước muốn cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương”, Liễu chia sẻ.

Còn Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền (sinh viên ĐH An Giang) cho rằng, chiến dịch mùa hè xanh là cơ hội giúp mình rèn luyện bản thân. “Qua những hoạt động do sinh viên tình nguyện tổ chức, các em có thêm niềm vui, kiến thức, kỹ năng sống, như về an toàn giao thông, học làm người có ích”, Tuyền nói.

Anh Trần Trung Quốc - Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết, năm nay, Đoàn trường thành lập 12 đội hình thường trực và 4 đội hình chuyên tình nguyện, với 180 chiến sĩ, để hỗ trợ 13 xã, phường của huyện Châu Phú, Chợ Mới và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phục vụ cộng đồng, ôn tập hè, dạy bơi...