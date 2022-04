‘Chiến binh’ Dudaev tung cú đấm khiến ‘Hổ đen’ Mirzaev văng vào tường sàn đấu, bất tỉnh

TPO - Huấn luyện viên Erik ten Hag của Ajax là nhân vật được yêu thích trong danh sách những HLV có thể tiếp quản Manchester United. Ông cũng đã bóng gió dự định về Old Trafford của mình vào mùa hè này.

TPO - Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate, thừa nhận rằng ông "đã mỉm cười" với huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Gregg Berhalter trong lễ bốc thăm World Cup 2022. Và lý do có thể được hiểu vì Anh rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng.

TPO - Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh 2021/2022. Cập nhật lịch thi đấu và kênh trực tiếp vòng 31 Ngoại hạng Anh với các trận Liverpool vs Watford, MU vs Leicester, Burnley vs Man City nhanh và chính xác nhất.