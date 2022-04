‘Thần chiến đấu’ ngã ngửa sau khi lãnh cú đấm cực hiểm của võ sĩ Trung Quốc

TPO - Chỉ sau 2 phút 7 giây thi đấu, võ sĩ Kai Tang đã hạ knock-out đối thủ có biệt danh “Thần chiến đấu” - Kim Jae Woong bằng 2 cú đấm móc cực hiểm.

Vào ngày 26/3 vừa qua, Kai Tang đã có cuộc so găng với Kim Jae Woong tại sự kiện ONE Championship: One X diễn ra ở Singapore. Trước trận đấu này, Jae Woong đang có thành tích thi đấu khá xuất sắc với 12 thắng, 4 thua.

Tuy nhiên, Kai Tang vẫn được đánh giá cao hơn khi đang có chuỗi 8 trận toàn thắng và sở hữu thành tích thi đấu 13 thắng, 2 thua.

Bước vào trận đấu, Kai Tang liên tục di chuyển để tìm ra sơ hở của đối thủ và tung ra những cú đấm, đá tầm xa. Trong khi đó, Kim Jae Woong lại chủ động phòng ngự chờ võ sĩ Trung Quốc mắc sai lầm.

Khi hiệp 1 diễn ra được hơn 2 phút, Kai Tang bất ngờ tung ra 2 cú đấm móc cực nhanh khiến Kim Jae Woong không thể chống đỡ và ngã ngửa ra sàn đấu. Sau đó, võ sĩ Trung Quốc nhanh chóng lao lên bồi thêm hàng loạt cú đấm khác để giành chiến thắng knock-out.