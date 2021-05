Chiếm đoạt 100 tỷ bằng dự án 'ma', bộ sậu lãnh đạo công ty bất động sản bị bắt

TPO - Sáng 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật hình sự.