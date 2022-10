Chi tiết tài sản bị kê biên trong vụ Tân Hoàng Minh, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Trong vụ án Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã kê biên, phong toả 4.000 tỷ đồng. Với vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số tài sản các đối tượng bị kê biên cũng lên tới 1.150 tỷ đồng.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đến nay vụ Việt Á đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can, vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) 21 bị can, vụ án Tân Hoàng Minh 7 bị can. Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới.