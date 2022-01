Chi tiết phân luồng giao thông Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Theo đó, các cơ quan chức năng có một số phương án phối hợp phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào TP Hà Nội, cụ thể như sau:

Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và quốc lộ 1A từ TP. Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại, các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Tại Vực Vòng (nếu đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) hoặc Đồng Văn (nếu đi theo Quốc lộ 1A) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam:

Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ phải qua Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh (thành phố Hưng Yên) → Quốc lộ 39→ phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc theo Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình→ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rẽ phải đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; rẽ trái đến đường vành đai 3 đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…;

Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc, phía Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi Quốc lộ 38 → Quốc 21B→ Quốc lộ 21A (đường Hồ Chí Minh) đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,….. hoặc theo đường tỉnh 429→ CIENCO 5→ Quốc lộ 70 (Hà Nội).

Tại Liêm Tuyền (địa phận tỉnh Hà Nam):

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải ra Quốc lộ 21B (Km70) → Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.1 đi các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…;

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái đi Đường tránh thành phố Phủ Lý hoặc theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.2 đi các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,…

Tại Cao Bồ (địa phận tỉnh Nam Định):

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: Rẽ phải theo Quốc lộ 10 đi Nam Định → Quốc lộ 21B (hoặc Quốc lộ 21) đi Hà Nam, Hà Nội và từ Quốc lộ 21B (Hà Nam) → Đường tỉnh 499 (Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) qua cầu Hưng Hà theo hướng tuyến tại điểm 1.1.1;

Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: Rẽ trái theo Quốc lộ 38B qua thành phố Ninh Bình đi theo Quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam) hoặc đi đường tránh thành phố Ninh Bình theo hướng tuyến tại điểm 1.2.2 đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,…

Tại Tam Điệp (ngã ba Chợ Chiều nút giao Quốc lộ 1A - Quốc lộ 12B): Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại theo Quốc lộ 12B đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên hoặc đến thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) theo đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 21A) qua Quốc lộ 32 đi tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc,…

Tuyến Quốc lộ 32 tiếp giáp Hà Nội (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm) các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam: Đến nút giao Quốc lộ 32 – cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh (thuộc Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) → rẽ phải đi Quốc lộ 21A (qua nút giao QL21A – Đại lộ Thăng Long) → Xuân Mai → vào đường Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A → Đại lộ Thăng Long → Lê Trọng Tấn → Văn Khê → Phúc La - Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ1A → đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2A (đoạn tiếp giáp Hà Nội) các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) và ngược lại:

Tại Nút IC6 (Văn Quán): Nút IC6 → Đường tỉnh 305C → Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

Tại Nút IC3 (Bình Xuyên): Nút IC3 → Đường tỉnh 310B → Quốc lộ 2A → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 5.

Các phương tiện từ Quốc lộ 2A đi theo Đường trục chính khu đô thị Mê Linh (hoặc Quốc lộ 23) →Võ Văn Kiệt → Hoàng Sa → Trường Sa → Cầu Đông Trù (Quốc lộ 5) → Lý Sơn → Nguyễn Văn Linh và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La , Hòa Bình) và ngược lại:

Tại nút IC 8 (nút giao Việt Trì): Lạc Long Quân → cầu Văn Lang → cầu Trung Hà → Quốc lộ 32.

Tại nút IC 4: Thành phố Vĩnh Yên → cầu Vĩnh Thịnh.

Từ Quốc lộ 2 → Quốc lộ 2C (qua cầu Vĩnh Thịnh) → Quốc lộ 32→Quốc lộ 21A đến nút giao Quốc lộ 21A với đường Hòa Lạc – Hòa Bình (CT08) rẽ phải hoặc qua ngã tư thị trấn Xuân Mai rẽ phải đi các tình Tây Bắc.

Các phương tiện từ Quốc lộ 21A đến ngã tư thị trấn Xuân Mai đi thẳng vào đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tuyến cao tốc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Quốc lộ 3 (đoạn giáp Hà Nội) các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện trên Quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh...) và phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình...): Từ Quốc lộ 3 → cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → Quốc lộ 1B (gần cầu Phù Đổng) đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam...và ngược lại.

Các phương tiện từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → xuống Quốc lộ 3 về Hà Nội (nút giao Quốc lộ 18) → Quốc lộ 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc rẽ phải ra Võ Nguyên Giáp đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1 cũ (đường tỉnh 295B) địa bàn tỉnh Bắc Ninh phân luồng: Các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam (Hà Nam, Ninh Bình) hoặc phía Đông Bắc (Hưng Yên, Hải Dương,…): Từ Quốc lộ 1A→ Quốc lộ 38→ Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Quốc lộ 5 (đoạn tiếp giáp Hà Nội), các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 → ngã ba Tiền Trung rẽ trái → Quốc lộ 37 → ngã ba Sao Đỏ rẽ trái → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1B → Quốc lộ 18 (đường Bắc Ninh - Nội Bài) → Quốc lộ 2A → đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại.

Các phương tiện đi Thái Nguyên, Bắc Kạn và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã ba Tiền Trung → Quốc lộ 37 → Ngã ba Sao Đỏ → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và ngược lại.

Các phương tiện đi các tỉnh phía Nam và Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại: Từ Quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Nối rẽ trái → Quốc lộ 39 qua TP Hưng Yên→ cầu Yên Lệnh → nút giao Đồng Văn (Hà Nam) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 21B → Đường tỉnh 76 → Tế Tiêu → đường Hồ Chí Minh → đi Hòa Bình và ngược lại.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Phân luồng tại nút giao Vành đai 3: Nút giao Vành đai 3 → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 39: Nút giao Quốc lộ 39 → Quốc lộ 39A đi Phố Nối (Hưng Yên) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng tại nút giao Quốc lộ 38B: Nút giao Quốc lộ 38B → Quốc lộ 38B → Quốc lộ 37 đi TP. Hải Dương → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng nút giao Quốc lộ 10: Nút giao Quốc lộ 10 → Quốc lộ 10→ Ngã tư Long Thành (An Dương- Hải Phòng) → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Phân luồng nút giao Đường tỉnh 353: Nút giao Đường tỉnh 353 → Đường tỉnh 353 → TP. Hải Phòng → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Đại lộ Thăng Long các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại: Từ Hòa Lạc rẽ phải qua Quốc lộ 21A đi Xuân Mai→ rẽ trái qua Quốc lộ 6→ Quang Trung → Lê Trọng Tấn → Văn Khê → Phúc La- Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Bắc: Đến nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,…

Tuyến Quốc lộ 6 các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) theo hướng tuyến quy định tại điểm 8.1.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 – Quốc lộ 12B (ngã ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) → Quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc..) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,…

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo và đề nghị như sau:

Doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương liên quan:

Phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về Giao thông đường bộ; tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, lộ trình di chuyển phù hợp; tránh hoặc hạn chế đi trong khung giờ cao điểm, các tuyến đường có lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao;

Đối với các phương tiện container, xe siêu trường siêu trọng, xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 3.500 kg trở lên, khi di chuyển ra, vào thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 28, 29, 30, 31/01/2022 (tức ngày 26, 27, 28, 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) và 05, 06, 07/02/2022 (tức mùng 05, 06, 07 Tết) nên sắp xếp lịch trình phù hợp và di chuyển vào khung giờ từ 20h00 ngày hôm trước đến 06h00 sáng ngày hôm sau;

Chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện và các yếu tố an toàn khác bảo đảm phương tiện không để xảy ra các sự cố, gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong quá trình tham gia giao thông;

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường.

Công bố các số điện thoại nhận phản ánh về giao thông dịp Tết

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo đó, để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 081.9115911 của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Số điện thoại của Cục Cảnh sát giao thông: 0995.67.67.67, hoặc 069.2342608, tiếp nhận phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, như: Chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách; chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác, tai nạn giao thông…

Gặp các vấn đề về giao thông khi đi lại dịp Tết người dân có thể phản ánh tới đường dây nóng của các đơn vị chức năng để được xử lý. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, liên hệ số điện thoại: 0886.016.640 (Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ).

Các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, liên hệ số điện thoại: 0916.608.085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục Đường bộ).

Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ số điện thoại: 0865367565 (Cục Đường sắt, Bộ GTVT).Phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không, liên hệ số điện thoại: 0916.562.119 (Cục Hàng không).

Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy, liên hệ số điện thoại: 0243.845.1888 (Cục Đường thủy nội địa).

Phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng hải, liên hệ số điện thoại: 0914.689.576 (Cục Hàng hải).

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia khuyến nghị người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện (hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu); hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. Người dân nên ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn.

Lê Hữu Việt