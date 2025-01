Chi Pu đi cùng ‘CHIN-SU một triệu bữa cơm có thịt’ mang Tết tưng bừng cho các trò vùng cao

CHIN-SU mang “Tết” tưng bừng, ngập tràn tiếng cười cho các trò vùng cao tại Trường Tiểu học & THCS Nậm Ty, Hà Giang với chảo thịt kho trứng khổng lồ cùng nhiều hoạt động chơi Tết. Đây là chương trình đặc biệt thuộc dự án vì cộng đồng “Một triệu bữa cơm có thịt” do CHIN-SU phối hợp cùng Quỹ Trò nghèo Vùng cao thực hiện.

Không khí Tết sớm rộn ràng giữa núi đồi Tây Bắc

Trường Nậm Ty nằm nép mình giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, mây mù vây quanh của huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Hôm nay, không khí vốn yên bình của ngôi trường bỗng rộn ràng khác lạ, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường, những gương mặt ngây thơ ánh lên sự háo hức, rạng rỡ khi một sự kiện đặc biệt diễn ra: CHIN-SU mang hội Tết sớm đến với các em.

Không khí Tết ngập tràn sân trường như hội với hoa đào, câu đối, các tiết mục văn nghệ, múa lân, nhảy sạp, nhận quà, nhận lì xì, và đặc biệt hơn cả là hoạt động Chảo thịt kho tết khổng lồ thơm lừng,nóng hổi được thực hiện bởi các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp. Một không khí Tết ấn tượng, một niềm vui tận hưởng chưa từng có với các trò vùng cao, nơi còn nhiều điều khó khăn.

“Chảo thịt kho trứng khổng lồ” cho trải nghiệm ăn Tết có một không hai

Ngay từ lúc chuẩn bị, lũ trẻ đã xôn xao khi thấy một chảo thịt khổng lồ với đường kính lên tới 2 mét được đặt giữa sân trường, xì xèo bốc khói thơm phức với 100 kg thịt lợn và 800 cái trứng được kho vàng ươm. Lũ trẻ ríu rít bảo nhau “mình chưa từng thấy cái chảo nào to như thế này đâu, to quá, đủ cho cả bản mình ăn luôn đấy”, “ước gì mà ngày nào cũng có cái chảo thịt to như thế này để ăn”.

Hơn 500 phần cơm nóng hổi, đầy ắp thịt kho đậm đà, rau xào xanh mướt mang đến bữa ăn Tết sớm thơm ngon, ấm áp. Những đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui sướng khi cầm trên tay phần cơm thơm lừng, ăn ngon miệng chẳng bỏ sót hạt nào. Tiếng cười giòn tan vang khắp sân trường, thầy cô và học trò cùng nhau tận hưởng niềm vui, biến ngày Tết sớm này thành một kỷ niệm thật đẹp mà chắc hẳn không bao giờ quên.

Cô Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Nậm Ty chia sẻ: "Tết ở vùng cao đơn sơ lắm, nhưng hôm nay, thầy trò chúng tôi đã được đón Tết thật sự là tưng bừng, các bé được ăn, được chơi, xem pháo hoa, rồi lì xì, cái Tết mà chắc chắn cả trường không bao giờ quên. Cảm ơn “CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt” đã đồng hành tiếp sức cho thầy trò chúng tôi, không chỉ là những bữa cơm có thịt hằng ngày, mà còn mang tới niềm vui to lớn mùa Tết này cổ vũ tinh thần cho cả trường” .

Trong đoàn có một tình nguyện viên đặc biệt đồng hành cùng chương trình - Ca sĩ Chi Pu. Tay chân thoăn thoắt, với nụ cười rạng ngời tíu tít cùng các em nhỏ, Chi Pu cùng biểu diễn văn nghệ, trang trí Tết, nhảy sạp rồi nấu ăn, tất bật trong mọi hoạt động của chương trình. Cô chia sẻ: “Chi cảm thấy rất may mắn khi lần này được đi cùng với dự án, góp phần mang lại niềm vui và sự động viên đến các em học sinh vùng cao, Chi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của các em khi vượt bao khó khăn để đến trường.”

CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt là một hành trình ý nghĩa mà Chi Pu đã biết đến từ lâu, cô chia sẻ thêm: “Dự án không chỉ mang lại những bữa ăn dinh dưỡng mà còn tiếp thêm động lực và hy vọng, giúp các em vững bước trên hành trình xây dựng tương lai. Chi hy vọng rằng dự án ‘CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt’ sẽ tiếp tục phát triển, để Chi có thêm nhiều cơ hội được đồng hành và tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, nhận thêm nhiều sự chung tay của cộng đồng và hỗ trợ được thêm nhiều hơn nữa những em học sinh vùng cao.”

CHIN-SU kiên trì với sứ mệnh “Tiếp sức học trò – Tiếp lửa thầy cô”

Hoạt động mang Tết lên với trò nghèo vùng cao nằm khuôn khổ chương trình “Một triệu bữa cơm có thịt” do CHIN-SU phối hợp cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao thực hiện. Dự án mang mục tiêu hỗ trợ dinh dưỡng cho các em ở những khu vực còn nhiều khó khăn, không chỉ mang đến những bữa ăn ấm áp yêu thương đưa các em đến trường đều đặn hơn, mà còn hướng tới phát triển toàn diện về thể lực, tầm vóc, trí tuệ cho các em trên hành trình đi tìm con chữ tương lai.

Năm học 2024 – 2025, chương trình tiếp tục năm thứ hai đồng hành cùng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Với kinh phí 10 tỷ đồng, chương trình dự kiến thực hiện 1 triệu bữa cơm có thịt cho các em học sinh tại gần 100 điểm trường ở 9 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

“Mong rằng với những phần ăn dinh dưỡng, đong đầy tình yêu thương dành cho con trẻ, các em nhỏ vùng cao sẽ có thêm động lực để vững bước trên hành trình thắp sáng ước mơ. Và với các thầy cô, “Một triệu bữa cơm có thịt” cũng sẽ là người bạn đồng hành san sẻ phần nào những trăn trở, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để thầy cô vững tin trên hành trình trồng người.” - Đại diện nhãn hàng CHIN-SU chia sẻ.

Bên chảo thịt kho thơm lừng, Tết như đã đến thật gần nơi miền núi xa xôi. “CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt” không chỉ tạo nên một khởi đầu năm mới hứng khởi, mà còn là một sự động viên, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò vùng cao.