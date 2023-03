Chị em ăn dứa có thật 'thơm từ trong ra ngoài'?

TPO - Gần đây nhiều chị em thường truyền tai nhau ăn nhiều dứa trước khi quan hệ sẽ giúp cho chị em "thơm từ trong ra ngoài", tăng sự hấp dẫn và quyến rũ kích thích phái mạnh. Không những thế còn có ý kiến cho rằng ăn dứa trước khi quan hệ sẽ giúp tăng tiết dịch âm đạo.

Dứa (trái thơm) rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Khoa học đã chứng minh nhiều lợi ích đối với sức khoẻ của dứa như tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ khả năng sinh sản...

Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay chưa có chứng minh khoa học nào cho thấy ăn dứa hay uống nước dứa trước khi quan hệ giúp tăng tiết dịch âm đạo và 'cô bé' có mùi thơm kích thích phái mạnh. Có thể đó chỉ là trải nghiệm cũng như cảm nhận chủ quan của những người từng thử và truyền tai nhau.

Trên thực tế, quả dứa có chứa lượng vitamin và khoáng chất dồi dào gồm: canxi, magie, mangan, folate, chất xơ, vitamin B, C,... Những khoáng chất này được cho là giúp cân bằng pH vùng kín đồng thời rất tốt cho hệ nội tiết của các chị em phụ nữ.

Những tác dụng khác khi ăn dứa

Giảm viêm

Dứa hữu ích đối với những người bị viêm khớp. Điều này là do bromelain, đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và giảm đau.

Các nghiên cứu khác còn cho thấy dứa có tác dụng tốt đối với bệnh viêm đại tràng, viêm xoang… Bromelain là hợp chất có tiềm năng, được ứng dụng trong việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Đối với tiêu hóa, dứa đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ trong việc phân hủy protein thành các peptide và acid amin. Dứa còn có thể làm dịu các triệu chứng của viêm loét dạ dày, viêm đại tràng và chống táo bón.

Giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và béo phì

Dứa hữu ích đối với sức khỏe tim mạch vì chứa nhiều kali, vitamin C và chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một trong những lợi ích của nước ép dứa là khả năng bảo vệ tim mạch.

Kali trong trái cây giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim mạch và đột quỵ, bảo vệ chống lại sự mất khối lượng cơ, bảo tồn mật độ khoáng của xương và giảm sự hình thành sỏi thận.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước ép dứa có thể có tác dụng có lợi đối với trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể (BMI), sự tích tụ chất béo trong cơ thể, lắng đọng mỡ gan và lipid máu do tác động đến hormone điều chỉnh cảm giác đói và béo phì. Bổ sung nước ép dứa có thể giúp giảm đáng kể insulin và có tác dụng chống béo phì, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa.

Dứa cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch do tác dụng của bromelain, có thể chống lại quá trình đông máu giúp giảm nguy cơ đau thắt ngực do hẹp động mạch vành.

Nguồn vitamin C tăng cường miễn dịch

Dứa có tương đối ít calo, nhưng lại dồi dào vitamin C. Vitamin C thường được sử dụng để hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và giảm các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trái cây giàu vitamin C thường xuyên có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng cũng như phòng chống bệnh ung thư.

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, có tác dụng chống oxy hóa, duy trì sức khỏe của các mô liên kết của cơ thể và nó có khả năng tổng hợp collagen. Vitamin C cũng có thể giúp làm dịu, dưỡng ẩm da trong trường hợp da cháy nắng, da khô và bị kích ứng.

Dứa có thể giúp cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do và giảm viêm. Gốc tự do là nguyên nhân góp phần vào sự phát triển của ung thư.

Chứa nhiều chất xơ

Trái cây giàu chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Chất xơ cũng có thể làm giảm lượng đường huyết, giúp phòng chống bệnh tiểu đường.

Dứa có tốt cho việc giảm cân không? Chất xơ là lý do khiến dứa có lợi cho việc giảm cân. Do hàm lượng chất xơ cao, một trong những lợi ích của dứa là có thể giúp chúng ta cảm thấy nhanh no mà không phải nạp nhiều calo.

Dứa có thể giúp ngăn ngừa táo bón và giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh. Điều này rất hữu ích để giảm đầy hơi chướng bụng.

Có thể giúp chống lại bệnh ung thư

Theo các nghiên cứu gần đây, bromelain có các hoạt động chống ung thư và thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của tế bào. Bromelain đã được phát hiện có khả năng gây độc tế bào chọn lọc và giúp tiêu diệt các tế bào ung thư, đồng thời khiến các tế bào khỏe mạnh không bị tổn thương.

Có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản

Các nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa vô sinh. Bởi vì các gốc tự do có thể gây hại cho hệ thống sinh sản, các loại thực phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao như dứa được khuyến khích cho những người đang cố gắng thụ thai.

Các chất chống oxy hóa trong dứa như vitamin C, β-carotene, các vitamin và khoáng chất khác như đồng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Chống lão hóa da

Bạn không thể ngừng lão hóa, nhưng bạn có thể thay đổi mức độ ảnh hưởng của lão hóa tới làn da của mình. Cùng với vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, vitamin C cũng có thể bảo vệ da chống lão hóa bằng cách hạn chế tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím. Vitamin C kích thích tổng hợp collagen và cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa chống lại sự ảnh hưởng của tia UV, có thể giữ cho làn da của bạn săn chắc, ít nếp nhăn hơn và da ít khô do tuổi tác hơn".