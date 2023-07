Chém chết người tại quán nhậu rồi vượt biên bỏ trốn

TPO - Sau khi chém chết người đàn ông trong quán nhậu, Sao và Thế đã vượt biên theo đường tiểu ngạch để trốn ra nước ngoài. Sau gần 2 tháng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Nguyễn Văn Thế (SN 1994; cùng trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Sao và Thế là hai nghi can trong vụ án giết người xảy ra ngày 8/5 tại xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 8/5, anh Nguyễn Xuân H. (SN 1980, trú xã Hưng Thành, Hưng Nguyên) đang ngồi uống bia trên địa bàn xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt trong quán.

Quá trình xảy ra mâu thuẫn, xích mích, anh H. đã bị 2 thanh niên lạ mặt trên dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, 2 thanh niên trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra theo quy định.

Qua quá trình điều tra bước đầu, Công an xác định Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế là 2 nghi can đã trực tiếp đâm, chém dẫn đến cái chết của anh H. Tuy nhiên thời điểm này, cả 2 đối tượng đã rời khỏi địa phương và vượt biên theo đường tiểu ngạch để trốn sang nước ngoài.

Sau khi phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Nghệ An đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng Sao và Thế để điều tra về hành vi giết người. Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 1 con dao là hung khí gây án, 1 xe mô tô và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.