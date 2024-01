Chế tạo súng quân dụng, tập bắn trong phòng trọ để thỏa 'đam mê'

TPO - Sau khi thuê người độ súng đồ chơi thành súng quân dụng, Thành lắp 6 viên đạn tập bắn tại nhà trọ gây ra tiếng nổ chát chúa khiến người dân khiếp vía.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Đại Chí Thành (36 tuổi, tạm trú tại quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một người đàn ông ở trọ trong hẻm trên đường Nhất Chi Mai (phường 13, quận Tân Bình) có biểu hiện bất minh, nghi vấn tàng trữ vũ khí nguy hiểm.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định Thành là người thuê phòng trọ. Trong phòng trọ cất giấu một số vỏ kim loại màu vàng nghi là vỏ đạn, một vật kim loại kiểu dáng súng ru-lô ổ quay cùng nhiều tấm bìa giấy bị thủng lỗ, nghi bị súng bắn vào.

Bước đầu, Thành khai nhận đây là khẩu súng đồ chơi đối tượng mua trên mạng và thuê người “độ” lại thành súng quân dụng với giá 4 triệu đồng để thỏa “đam mê”. Cụ thể: Sau khi mua súng nhựa, Thành gửi cho một đối tượng lạ mặt tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) mang đi nâng cấp phần kim hỏa, trái khế của trục ổ quay và nhận lại vào cuối tháng 12/2023.

Nhận được súng, Thành lắp 6 viên đạn vào ổ quay rồi sử dụng một bìa giấy cứng làm bia và ngồi trong nhà bắn thử. 5 viên đạn đầu không nổ, Thành bắn viên cuối thì phát ra tiếng nổ chát chúa khiến nhiều người trong dãy phòng trọ hoảng hốt.

Theo kết quả giám định, vật kim loại hình dáng khẩu súng ru-lô ổ quay và 8 vỏ kim loại màu vàng là khẩu súng đồ chơi đã được chế lại để bắn đạn cỡ 5,6mm.

Khẩu súng còn bắn được đạn nổ, có khả năng gây sát thương, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng.

Loại đạn thu được có cỡ 5,6mm x 15,6mm thuộc danh mục vũ khí thể thao, sử dụng cho một số loại súng. Đạn thể thao sử dụng cho các loại súng nêu trên bắn được đạn nổ thì có khả năng gây sát thương, nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất.

Từ lời khai của Thành, Công an quận Tân Bình xác định Văn Đình Thông và Hồ Thanh Nhã (cùng 31 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế, tạm trú ở TP Đà Nẵng) là các đối tượng bán súng đồ chơi nên phối hợp với các đơn vị liên quan di lý về TPHCM để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, công an xác định, Thành từng có một tiền sự về tội “Tàng trữ trái phép súng săn” do Công an tỉnh Bình Dương xử lý năm 2022. Thông và Nhã vừa bị Công an TP Đà Nẵng xử lý vi phạm về hành vi mua bán súng nhựa đồ chơi không có hóa đơn chứng từ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.