Cháy ở tầng 16 chung cư ở TPHCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

TPO - Đám cháy xuất phát từ cục nóng máy lạnh trong căn hộ rồi lan xuống máy giặt, bùng phát dữ dội khiến người dân hốt hoảng di chuyển ra khu vực an toàn.

Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư HQC Plaza nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, các cư dân sinh sống trong chung cư trên nghe tiếng chuông báo cháy nên hốt hoảng di chuyển xuống đất để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Lê Phi Vũ, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây cho biết, đám cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 16, block 3 của chung cư. Thời gian trên, cục máy nóng lạnh của căn hộ bốc cháy, lan xuống máy giặt ở phía dưới rồi bùng phát dữ dội.

Khi chuông báo cháy vang lên, chủ nhà hô hoán và lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng kéo vòi nước khống chế đám cháy.

Trong lúc đó, các hộ dân sinh sống trong chung cư di chuyển xuống đất để đảm bảo an toàn.

Theo ông Vũ, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số tài sản trong căn hộ bị hư hỏng; lực lượng chữa cháy của huyện Bình Chánh và TPHCM cũng có mặt để phối hợp, hỗ trợ chữa cháy.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng thông khói ra khu vực bên ngoài để đảm bảo an toàn và mọi người dân cần bình tĩnh ở trong căn hộ.

Chung cư HQC Plaza gồm 4 block với chiều cao từ 23 - 24 tầng với 1.735 căn hộ, do Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Hồi tháng 7/2026, căn hộ ở tầng 14 block 4 của chung cư này cũng xảy ra hỏa hoạn khiến người dân hốt hoảng di tản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng, làm rõ.