Chạy nước rút, đưa loạt công trình điện trọng điểm phía Nam về đích: Bài 4: Tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Với việc đưa vào vận hành hàng loạt công trình đầu tư xây dựng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng của địa phương, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đi trước một bước

Cụm công nghiệp Trường Xuân (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến hàng nông sản xuất khẩu, chế biến gạo xuất khẩu. Trước đây, Cụm công nghiệp được cấp điện qua hệ thống điện trung thế 22kV. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp, EVNSPC đã đầu tư Dự án Trạm 110kV khu công nghiệp Trường Xuân và đường dây đấu nối, với tổng vốn đầu tư 92 tỷ đồng. Công trình vừa đóng điện, đưa vào vận hành trong tháng 11/2024, góp phần nâng cao chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phụ tải Cụm công nghiệp Trường Xuân cũng khu vực lân cận huyện Tháp Mười; đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp.

Ông Hồ Việt Cường – Giám đốc Cơ khí - Chế biến bảo quản Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (VINA RICE, tại KCN Trường Xuân) cho biết, VINA RICE chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm lúa gạo, với nhà máy hiện đại với công suất chế biến đạt 300.000 tấn/năm, tập trung vào các dòng sản phẩm chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Việc EVNSPC đóng điện, đưa vào vận hành Trạm 110kV khu công nghiệp Trường Xuân và đường dây đấu nối đã giúp chúng tôi yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất và mở rộng quy mô. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp khác đầu tư vào khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Với sứ mệnh “điện đi trước một bước”, từ nhiều năm qua, EVNSPC đã luôn chủ động đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện để đi trước, đón đầu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải của các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Ngành Điện đã có những đóng góp rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các công trình điện trong năm 2024 là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của EVNSPC/PC Đồng Tháp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng điện năng. Các công trình Trạm biến áp, đường dây 110kV không chỉ tăng cường độ ổn định của lưới điện mà còn đáp ứng kịp thời nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng phụ tải ngày càng cao. Điều này góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tháp Mười.

“Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của ngành Điện miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Tháp trong việc triển khai dự án đúng đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, sự kiện đóng điện Trạm 110kV KCN Trường Xuân trên địa bàn huyện vừa qua không chỉ giải quyết triệt để vấn đề quá tải mà còn nâng cao độ tin cậy trong vận hành, mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của ngành Điện miền Nam và Công ty Điện lực Đồng Tháp trong việc đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp”, ông Hiệp bày tỏ.

Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao

Theo báo cáo tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam lần thứ 10, năm 2024, sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2023; trong đó có 6/20 tỉnh, thành có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân của khu vực (bình quân khu vực tăng 10,73%) gồm Trà Vinh, Bình Phước, Kiên Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre. Về hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 10,41% so với cùng kỳ. Một số tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao như Tây Ninh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Dương…

Nền kinh tế các tỉnh thành phía Nam hồi phục tích cực, kéo theo nhu cầu điện cũng tăng trưởng mạnh. Theo EVNSPC, 11 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 85,506 tỷ kWh, tăng 10,18% so với cùng kỳ 2023; trong đó, thành phần Công nghiệp – Xây dựng tăng 11,98%, Tiêu dùng – Dân cư tăng 1,735 tỷ kWh tăng 7,56% so với cùng kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế xã hội của khu vực này, EVNSPC và các đơn vị thành viên luôn bám sát tình hình phát triển phụ tải của từng địa phương và đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư, xây dựng các công trình cấp điện. Trong 11 tháng đầu năm, EVNSPC đã khởi công 47 công trình, đóng điện 51 công trình 110kV, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Ông Giang Thanh Khoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian từ năm 2014 đến nay, EVNSPC đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định, an ninh quốc phòng biên giới trên biển và phát triển kinh tế biển, vừa góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực, đóng góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam nói chung, Công ty Điện lực Kiên Giang nói riêng trong công tác cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt trong công tác đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh”. (Ông Giang Thanh Khoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang).

Các dự án cấp điện các xã đảo như Lại Sơn, Hòn Tre, Hòn Thơm, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải và đặc biệt là các dự án lưới điện 110-220kV cấp điện cho thành phố Phú Quốc đã tạo động lực để thành phố đảo này trở thành vùng trọng điểm kinh tế tỉnh Kiên Giang, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Cùng với các Dự án đã đóng điện, EVNSPC cũng đang triển khai hàng chục công trình lưới điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2024, EVNSPC sẽ tiếp tục khởi công 15 công trình và đóng điện 27 công trình cấp điện áp 110kV, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong giai đoạn tới.

“VINA RICE rất hài lòng với sự hỗ trợ và đồng hành của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong thời gian qua. Công tác đảm bảo điện luôn được thực hiện tốt, nguồn điện ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt, anh em công nhân Điện lực Tháp Mười luôn sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng khi xảy ra sự cố, giúp giảm thiểu tối đa gián đoạn trong sản xuất” (Ông Hồ Việt Cường - Giám đốc Cơ khí - Chế biến bảo quản VINA RICE).