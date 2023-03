Cháy lớn tại xưởng sản xuất gỗ, 5 người trong gia đình thương vong

TPO - Rạng sáng 24/3, một vụ cháy lớn xảy ra ở xưởng sản xuất gỗ của một hộ dân tại thôn Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) khiến một thiếu niên tử vong, 4 người khác trong cùng gia đình bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào 0 giờ ngày 24/3, xưởng sản xuất gỗ của gia đình ông Vũ Văn C (SN 1977, trú thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh) rộng khoảng 450 m2 bất ngờ bốc cháy. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả 5 người trong gia đình ông C đang ngủ.



Phát hiện lửa bùng lên, người dân xung quanh tập trung đến ứng cứu, đồng thời báo sự việc tới cơ quan chức năng. 5 nạn nhân sau khi được cứu ra ngoài đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Hậu quả của vụ cháy khiến con trai chủ nhà là Vũ Đức D (SN 2008) tử vong do bị ngạt khói, bỏng nặng. Ông C bị gãy tay, chân; vợ ông C và hai con trai bị bỏng nhẹ. Hiện 4 thành viên đã được đưa về gia đình. Vụ cháy làm toàn bộ số gỗ, máy móc, tài sản, 1 ô tô, 2 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Theo UBND xã Hợp Thịnh, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy do chiều 23/3 gia đình có hàn xì, tia lửa bắn sang khu chứa mùn cưa dẫn đến nguồn lửa âm ỉ và bốc cháy.

Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.