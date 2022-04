Cháy kho nguyên phụ liệu công ty may mặc ở Bắc Giang

TPO - Chiều 6/4, tại Công ty cổ phần VinaHan ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra cháy kho nguyên phụ liệu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên xác nhận, khoảng 13 giờ 25 ngày 6/4, tại Công ty cổ phần VinaHan ở thôn Tiền Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên xảy ra cháy kho nguyên phụ liệu.

Nguồn phát sinh nhiệt được xác định là từ kho nguyên phụ liệu của Công ty cổ phần VinaHan (chủ yếu là vải, bông) nên đám cháy bùng phát nhanh và khó khống chế.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp cùng Công an huyện Tân Yên và huyện Hiệp Hòa nhanh chóng đến hiện trường.

Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tân Yên, Công ty cổ phần VinaHan chuyên sản xuất hàng may mặc. Thời điểm xảy ra đám cháy có hơn 100 người lao động đang làm việc. Nguyên nhân ban đầu đám cháy có thể do chập điện.

Hiện Công an huyện Tân Yên đang phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản.