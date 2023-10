Châu Bùi đóng cảnh tình tứ bên bạn trai Binz

TPO - Châu Bùi lần đầu xuất hiện trong MV của bạn trai Binz. Cả hai có nhiều cảnh tình cảm trong video ca nhạc.

BInz quay trở lại đường đua âm nhạc sau gần hai năm vắng bóng. Anh xuất hiện với tạo hình lạ mắt, đội tóc giả nhuộm vàng cùng bộ ria mép tếu táo. Châu Bùi – bạn gái Binz – lần đầu góp mặt trong video ca nhạc của anh.

Trong MV Hit me up, Châu Bùi và Binz có nhiều cảnh quay tình cảm. Nam rapper lồng ghép khéo léo, tái hiện những cảnh phim đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A clockwork orange, The shining và Singin' in the rain.

Huấn luyện viên Rap Việt sử dụng cái tên Xuân Đan cho nhân vật mới. Anh nói hình tượng này luôn sống bên mình, chỉ là thời điểm hiện tại, anh mới có cơ hội để Xuân Đan được xuất hiện trước công chúng.

Sự xuất hiện của Châu Bùi gây chú ý vì thời gian này cô không có nhiều hoạt động. Tuần lễ thời trang hồi tháng 9, cô vắng mặt vì gặp một số vấn đề sức khỏe, dù không nghiêm trọng nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi.

Châu Bùi chia sẻ lần đầu gặp bạn trai Binz. Cô cho biết nam rapper không hoạt ngôn như cô nghĩ và ngại ngùng khi bắt chuyện với cô. Cuộc trò chuyện giữa cả hai được kết nối thông qua người bạn chung, dần dần hai người nảy nở tình cảm và đã bên nhau được gần 4 năm.

Khi đọc lá thư bạn gái gửi, Binz đã xúc động rơi nước mắt dù không trực tiếp nhắc đến tên nửa kia: “Gửi tình yêu đích thực của em. Đã gần 4 năm trôi qua anh vẫn vậy, vẫn nói yêu em mỗi ngày, vẫn dịu dàng như thế, tắm cho hai con thơm phức chờ em về, pha cà phê cho em mỗi sáng, hỏi 'ngon không baby'? Đã gần 4 năm trôi qua, em vẫn không tin anh là thực. Em từng nói với anh đã có nhiều tháng ngày em chắp tay xin ông trời 'Con xin được hạnh phúc', mọi điều khó khăn khác em tin em đối mặt được. Cuối cùng thì ông trời đã lắng nghe em, anh đã tới! Em rất yêu thương anh! Em yêu của anh".

Châu Bùi và Binz hẹn hò từ năm 2020, cả hai không xác nhận chuyện tình cảm trước truyền thông nhưng người hâm mộ phát hiện họ thường xuyên mặc đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Rapper cũng thường ẩn ý nhắc tới bạn gái trên trang cá nhân.

Bẵng một thời gian, cả hai đã chia sẻ nhiều hình ảnh đi chơi cùng nhau nhưng không để lộ mặt đối phương. Cuối năm 2022, tại concert KOSMIK, Binz công khai hát tặng người yêu trước hàng nghìn khán giả. Cả hai còn lộ ''bằng chứng'' sống chung nhà.

Từng trải lòng về chuyện tình cảm, Châu Bùi nói: "Thường khi yêu ai tôi đều xác định sẽ lâu dài. Hồi trước tôi hay có suy nghĩ là phải thay đổi người ta, chịu đựng người ta nhưng giờ thì không còn. Tôi lựa chọn người phù hợp nhất, người có thể gắn bó lâu dài. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ quá ổn, tôi quá hạnh phúc với nó".