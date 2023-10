Ca sĩ Bích Phương bật khóc: 'Tôi bị vỡ mộng, suy sụp khủng khiếp'

TPO - Triệu Lộ Tư trình diễn ca khúc "Có anh ở đây" (Whatever bản Trung) tại Đêm hội Douyin tối 15/10 gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng diễn viên hát nhép, tuy vậy giọng vẫn thều thào khó nghe.

TPO - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về việc rời sân khấu ngoài trời vào trong nhà do tình hình thời tiết xấu ở Đà Nẵng trong các phần thi của Hoa hậu Hòa bình 2023. Ông Nawat - chủ tịch cuộc thi - đánh giá cao khâu tổ chức của Việt Nam, ấn tượng về sự đa dạng của tà áo dài. Ngoài ra, do mưa liên tục, anh cũng phải hủy show ở Huế.

TPO - Phần thi Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm) trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 được tổ chức lại tại sân khấu trong nhà, tối 14/10. Các thí sinh có màn trình diễn tự tin trên nền nhạc “Seven”, không gặp sự cố như buổi thi giữa trời mưa to hôm 12/10.