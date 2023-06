Chàng trai mất một chân được vinh danh tại chương trình 'Vinh quang Việt Nam' 2023

Thông tin trên được Ban tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023 công bố tại buổi họp báo chiều ngày 01/6.

Theo Ban tổ chức, chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1/5/2004, sau đó tổ chức thường niên. Tính đến năm 2023 là lần thứ 18 chương trình được tổ chức. Đến nay, đã có tổng cộng 274 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 18 kỳ tổ chức.

Ban tổ chức cũng cho biết, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề: Ý chí Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Trong số 16 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023 có anh Lương Phi (Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ban Tổ chức cho biết, Lương Phi không may bị mất đi một chân sau một tai nạn thương tâm khi mới lên 3 tuổi. Nhưng với ý chí, khát vọng vươn lên và sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, Phi đã trở thành một Youtuber nổi tiếng thiện nguyện.

Kênh Youtube “Phi một chân” của Phi đã được 355.000 người đăng ký với hơn 1.000 video giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh trong và ngoài địa phương. Phi đã trích phần kinh phí thu được từ việc làm Youtube kết hợp với việc kết nối với các Mạnh thường quân đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt khó khăn, bệnh tật trong và ngoài tỉnh.

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đó, Phi đã vinh dự nhận Bằng khen “Gương thanh niên khuyết tật” và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Danh sách các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 gồm:

I. Về tập thể:

1. Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam;

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

3. Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao;

5. Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

II. Danh sách cá nhân gồm:

1. GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương;

2. NGƯT. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội;

3. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an Quận Đống Đa, Hà Nội;

4. Anh Lương Phi, Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

5. Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y;

6. Anh Nguyễn Đình Tường, Cty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

7. Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy, Đảng bộ Than Quảng Ninh;

8. GS.TS. NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ;

9. Ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định;

10. PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM;

11. Ông Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.