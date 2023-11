Chặn đường xe tải, ép 8 công ty nộp gần 460 triệu tiền ‘phí môi trường’

TPO - Lấy lý do xe chở vật liệu xây dựng gây bụi bặm, Thu cùng 3 người thân dùng thùng rác, bàn ghế chặn đường không cho lưu thông, gây áp lực buộc 8 công ty chuyển hơn 450 triệu đồng.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Kim Thu (40 tuổi) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản”; Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi, em ruột của Thu), Nguyễn Văn Anh (48 tuổi, anh họ của Thu) và Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi, con của Anh, cùng ngụ TP Thủ Đức) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2023, Thu thấy xe tải, xe chở hàng, chở vật tư chạy ngang nhà trên đường Phước Thiện (phường Long Bình, TP Thủ Đức) để phục vụ công trình xây dựng nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Lúc này, Thu bàn bạc với Tuyến, Phúc cùng nhau chặn các xe này lại với lý do bụi bặm để ép đòi tiền các doanh nghiệp có xe lưu thông ngang qua nhà của Thu. Thấy kiếm tiền đơn giản, Tuyến và Phúc đồng ý, riêng Phúc rủ thêm cha ruột là Anh cùng tham gia.

Sau đó, Phúc lấy thùng đựng rác để giữa đường để chặn các xe dừng lại, không cho đi qua, các đối tượng còn lại hăm dọa, gây áp lực, buộc các tài xế gọi cho nhà thầu cử người đại diện ra thương lượng, đưa tiền hằng tháng. Riêng Thu và Tuyến còn lấy bàn ghế, nhiều dụng cụ khác ra dựng giữa đường trước nhà để chặn xe với lý do lấy tiền “phí môi trường”.

Trưa 30/10, tài xế N.Q.D (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe container đang chở vật tư vào công trình thì bị nhóm của Thu chặn đường. Bị ngăn không cho đi qua, anh T.T.T (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, phụ xe) xuống nói chuyện thì bị Tuyến lao đến đánh vào mặt khiến điện thoại của anh T bị rơi xuống đường. Cùng lúc, Thu dùng chân đá điện thoại văng vào tường rồi sau đó nhặt lên ném xuống hồ nước gần đó.

Lúc này, hàng chục trinh sát đang mật phục theo dõi từ trước, bất ngờ ập vào khống chế băng của Thu để đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận gây áp lực, buộc 8 công ty đưa 210 triệu đồng mới cho đi ngang nhà Phúc để vào công trình xây dựng.

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 9/2024, các công ty trên đã nhờ anh H.Đ.C đứng ra làm đại diện thương thảo và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Thu và Phúc. Số tiền này, Phúc lấy 120 triệu đồng, Thu nhận 28 triệu đồng, Tuyến nhận 33 triệu đồng và Anh nhận 29 triệu đồng.

Ngoài ra, Thu, Tuyến và Phúc đã gây áp lực, buộc giám đốc của Công ty S.T đưa 230 triệu đồng mới để các xe của công ty này được vào công trình xây dựng đổ cát, đá. Quá trình điều tra, công an xác định tổng số tiền mà băng của Thu chiếm đoạt từ các công ty là 458 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.