Chặn đường tổ chức đua xe giữa đêm, nhóm thanh niên bị công an vây bắt

TPO - Sau trận đấu bóng đá giữa đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Campuchia tại SEA Games 31, một nhóm thanh niên ngang nhiên chặn đường, không cho các phương tiện lưu thông rồi tổ chức so kè tốc độ giữa đêm.

Khuya 14/5, Công an quận 12 (TPHCM) tiến hành làm việc với một nhóm thanh thiếu niên để điều tra về hành vi tụ tập đua xe, so kè tốc độ trái phép làm mất an ninh trật tự trên tuyến đường DN6 và DN7 trong một khu dân cư thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Trước đó vào khoảng 20h tối cùng ngày nhóm thanh niên này đi trên khoảng 20 xe máy đã qua "độ chế" tập trung trên đường DN7 và DN6. Sau khi trận đấu bóng đá giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia kết thúc với phần thắng nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam cả nhóm ra chặn nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường để hô hào nhau “ăn mừng” và chia thành từng tốp mở cuộc so kè tốc độ.

Nhóm thanh thiếu niên sau đó chia thành tốp 2 đến 4 xe lần lượt dàn hàng ngang ra giữa đường rú ga, bốc đầu rồi lao vun vút trong tiếng hò hét cổ vũ của hàng chục thanh thiếu niên đứng xem hai bên đường.

Một số người dân đi qua thấy nhóm đua đã phải lái xe theo lộ trình khác hoặc leo lên vỉa hè để tránh vì lo sợ nhóm này tông trúng.

Khi nhóm thanh thiếu niên còn đang say mê so kè thì bất ngờ một số thành viên trong nhóm phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng đã báo hiệu cho đồng bọn. Hàng chục thanh thiếu niên chia ra nhiều tốp tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng công an ngay lập tức tổ chức bao vây, bắt giữ được một số đối tượng cùng phương tiện đưa về trụ sở để xác minh, điều tra vụ việc.