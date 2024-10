Chân dung 20 gương mặt thanh niên sống đẹp, truyền cảm hứng năm 2024

TPO - "Hành trình và trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm nay chương trình vinh danh 20 tấm gương lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Những thanh niên quên mình vì cộng đồng

Ở hạng mục “Thanh niên sống đẹp trong công tác tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng”, 9 gương mặt tiêu biểu nổi bật với những thành tích hoạt động trong công tác xã hội.

Anh Lò Văn Thanh - Đội Cảnh sát bảo vệ (Trại Tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu) và anh Bàn Văn Lư - Công an xã Tân Tiến (huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã vinh dự nhận được những khen thưởng vì những quyết định không từ nguy nan.

Anh Thanh đã thành công cứu hai cháu bé có nguy cơ đuối nước và nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vào tháng 8/2024. Cũng trong tháng 8/2024, anh Lư và đồng đội nhận được thư khen từ Thứ trưởng Bộ Công an khi dũng cảm vào vùng đất đá sạt lở để cứu một nạn nhân bị vùi lấp thuộc địa phận thôn Bản Hón (huyện Bảo Yên).

Trong vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân, chị Đặng Thị Hạ - điều dưỡng viên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã túc trực 24/24 bên giường bệnh của người bị thương để hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Còn anh Vàng Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã trở thành trưởng thôn 9x nổi tiếng với quyết định đưa 115 người trong thôn Kho Vàng lên núi lánh nạn an toàn, tránh được trận lũ quét hồi tháng 9 vừa qua.

Hơn 34 tỉ đồng cho 24 ngôi nhà tình thương và 28 lần hiến máu lần lượt là những con số ấn tượng của Đại đức Thích Minh Trí - trụ trì chùa Long Bửu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Nguyễn Phúc Đức - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Suốt 9 năm, Đại đức Thích Minh Trí đã cần mẫn vận động quyên góp để xây dựng các công trình ý nghĩa cho người dân nông thôn như cầu đường, nhà vệ sinh… cho những người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Còn Phúc Đức, dù chỉ còn 1 tay, chàng thanh niên vẫn luôn tích cực lan tỏ những điều tốt đẹp đến cộng đồng qua việc vận động hiến máu.

Trong danh sách được công bố còn những đội trưởng giàu nhiệt huyết là anh Nguyễn Lương Ngọc - Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh; anh Hiên Cuôn - Bí thư Chi đoàn thôn 49a, xã Đắc Pring (huyện Nam Giang, Quảng Nam) và chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân - Đội Cứu nạn giao thông 911, Hội LHTN Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM).

Trong đó, anh Ngọc đã thành công dẫn dắt và tổ chức hơn 200 buổi ra quân cho hoạt động dọn rác tại TPHCM. Anh Hiên Cuôn đảm nhận vai trò thủ lĩnh của "biệt đội" thợ xây ở vùng biên giới Việt - Lào (Quảng Nam), giúp xây dựng và sửa chữa miễn phí nhiều căn nhà cho những hộ nghèo.

Chị Ngân là nữ “hoa tiêu” nhưng lại điều hành một Đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911, tổ chức sinh kỹ năng cứu nạn... vào mỗi tối để kịp thời hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức

Nghị lực vượt khó từ gương Thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và học tập

Được vinh danh hạng mục “Thể dục - Thể thao, Văn hóa - Nghệ thuật” đều là những gương mặt đã quen với truyền thông: tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Tiến Linh - CLB Bóng đá Becamex Bình Dương; rapper Bùi Xuân Trường - Double2T; ca sĩ Trần Tùng Anh - Top 4 chương trình The Voice 2017, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh không chỉ lan tỏa thông điệp “không bao giờ bỏ cuộc” cùng Đội tuyển bóng đá Việt Nam khi ghi nhiều bàn thắng; mà còn tích cực tổ chức và hỗ trợ vô số dự án an sinh xã hội để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các bác thương bệnh binh...

Rapper Bùi Xuân Trường đã thành công vận động các nghệ sĩ hợp tác trong dự án âm nhạc thiện nguyện “Đánh cắp mặt trời” và gây quỹ được hơn 1 tỉ đồng để mang điện năng lượng mặt trời đến với các khu vực vùng sâu vùng xa chưa có điện tại Việt Nam.

Ca sĩ Trần Tùng Anh đã chủ động hỗ trợ trang thiết bị y tế và giúp nông dân tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đồng hành trong việc lan tỏa cảm hứng học tập, nữ sinh Vũ Thị Hải Anh - Phó Chủ nhiệm CLB Hoa đá Nhân Văn, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, Phó chủ nhiệm Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam; và chị Nguyễn Hoà Kim Thái - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, đều là những gương mặt truyền động lực cho thế hệ thanh niên nâng cao chí tiến thủ.

Vượt hoàn cảnh khó khăn, Vũ Thị Hải Anh gặt hái nhiều giải thưởng, nổi bật có giải Đặc biệt cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, giải Nhì cuộc thi viết "Những vấn đề gia đình thời nay" của báo Phụ nữ Thủ đô.

"Sinh viên 5 tốt" Nguyễn Hòa Kim Thái là “thợ săn học bổng” khi đã đạt học bổng toàn phần thạc sĩ tại ĐH Hàn Quốc, ĐH Chulalongkorn Thái Lan và học bổng bán phần ĐH La Trobe Úc sau rất nhiều giải thưởng từ khi còn ở trên ghế nhà trường.

Những câu chuyện “truyền lửa” từ hạng mục quốc phòng an ninh, sản xuất kinh doanh

Những tấm gương “Quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội” đều là những người quả cảm trong những tình huống nguy hiểm, góp phần bảo vệ sự an toàn, trật tự cho xã hội.

Hai chàng trai Nam Định là Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn được gọi là anh hùng khi dùng búa tạ đập tường để cứu người trong vụ cháy tại ngôi nhà trong ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chiến sĩ Lý Văn Vũ - đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, tỉnh Cao Bằng, đã phát hiện và xử lý 44 vụ buôn lậu khi thực hiện công tác tuần tra bảo vệ biên giới.

Anh Đỗ Duy Hoàng - Bí thư Chi đoàn phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang, tham gia nhiều chuyên án bắt gọn các nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Hai gương “Sản xuất kinh doanh” Lưu Lập Đức - Giám đốc điều hành công ty TNHH Agri Đức Tiến, và Lê Yên Thanh - Tổng Giám đốc công ty CP Công nghệ Phenikaa Maas, đã không ngừng nỗ lực góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Họ đều là những công dân tiêu biểu, dùng sức mạnh của kinh tế để hỗ trợ cho người dân Việt Nam. Anh Đức đã giúp giải cứu gần 100 tấn rau củ quả mỗi ngày tới các điểm tâm dịch COVID-19 như: Đồng Nai, Vũng Tàu… Ngoài ra, anh còn giúp giải quyết việc làm cho hơn 100 hộ lao động.

Anh Thanh đã từ chối cơ hội việc làm tại nước ngoài để về nước khởi nghiệp, cung cấp giải pháp cho giao thông thông minh hàng đầu Việt Nam với sản phẩm BusMap đạt 3 triệu lượt tải. Ngoài ra, Phenikaa MaaS đã chung tay trong cuộc chiến chống đại dịch bằng cách hợp tác với trung tâm dịch vụ công 1022 triển khai bản đồ dịch tễ, giúp người dân theo dõi lịch sử di chuyển của bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng và 17 tỉnh thành.

Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thanh niên Việt

Từ 157 đề cử giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024, với những câu chuyện mang tính nhân văn, chương trình đã lựa chọn và tôn vinh 20 cá nhân tiêu biểu. Họ đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo nhưng cũng không quên cống hiến hết mình cho cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần sự hỗ trợ. Năm 2024 đánh dấu năm thứ 5, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đồng hành triển khai chương trình nhằm tiếp thêm năng lượng tích cực cho cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững và đi lên song hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.