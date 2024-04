Câu trả lời liên quan sầu riêng nhiễm cadimi rất có vấn đề?

TPO - Theo các chuyên gia, câu trả lời về các khả năng dẫn tới sầu riêng nhiễm cadimi của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất có vấn đề. Ngay lúc này, Cục cần thông tin trước dư luận về kết quả kiểm tra các lô hàng phân bón đã được cảnh báo vượt dư lượng cadimi vào năm ngoái.

Chiều 1/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp báo thường kỳ quý I.

Vì sao sầu riêng nhiễm cadimi?

Trả lời về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảnh báo và yêu cầu điều tra nguyên nhân 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang nước này nhiễm cadimi vượt ngưỡng quy định, đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết, ngay khi nhận được thông tin Cục đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân khiến sầu riêng nhiễm cadimi.

“Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến hàm lượng kim loại nặng cadimi vượt mức giới hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định có thể do nhiều nguyên nhân như do nguồn đất bị nhiễm cadimi hoặc do nguồn nước, khí thải từ nhà máy. Cũng có thể do sau thu hoạch, nguồn nước rửa sản phẩm nhiễm cadimi", vị này cho hay.

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết 30 lô hàng sầu riêng nhiễm cadimi vượt ngưỡng không phải phía Trung Quốc phát hiện cùng một lúc mà đây là số liệu phía Trung Quốc tổng hợp từ tháng 5/2023 đến nay.

"Số lượng lô hàng sầu riêng nhiễm cadimi chỉ chiếm 0,1% tổng số lô hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Vì vậy, thông báo của Trung Quốc chưa ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu, tuy nhiên cũng là thông tin cảnh báo những nhà sản xuất tại Việt Nam", đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho hay.

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp và địa phương đang truy xuất nguồn gốc, làm rõ nguyên nhân từng lô hàng để báo cáo về cục. Do đó, Cục chưa thể xác định nguyên nhân chính xác để đưa ra khuyến cáo cụ thể về các biện pháp phòng tránh nguy cơ nhiễm cadimi trên sầu riêng.

Cần công bố kết quả cảnh báo phân bón vượt dư lượng cadimi

Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Đăng Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới - cho rằng việc đại diện Cục Bảo vệ thực vật đưa ra các nguyên nhân có thể sầu riêng nhiễm cadimi rất có vấn đề.

Theo ông Nghĩa, nếu nói nhiễm cadimi có thể do khí thải ngoài môi trường, tại sao mấy chục năm nay nông sản Việt Nam không bị mà nay lại phát hiện ra các lô sầu riêng nhiễm cadimi. còn nói có thể do nguồn nước càng nguy hiểm hơn vì chứng tỏ ở khu vực đó ô nhiễm cực kỳ nặng.

Dưới góc độ chuyên gia ngành bảo vệ thực vật, ông Nghĩa khẳng định, cadimi xuất hiện chủ yếu ở trong phân bón DAP và người dân rất ưa sử dụng loại phân bón này để bón cho sầu riêng bởi nó giúp tăng trưởng nhanh và đặt câu hỏi: Tại sao Cục Bảo vệ thực vật không dám đề cập để khả năng quan trọng nhất này?

Theo ông Nghĩa, vào năm ngoái, các chuyên gia và dư luận đã cảnh báo Cục Bảo vệ thực vật về việc xuất hiện các lô hàng phân bón DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc vượt dư lượng cadimi tuồn vào Việt Nam. Các lô sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm cadimi vừa qua lại trùng với thời gian nhập phân bón DAP Hàn Quốc.

Ông Nghĩa cho rằng, ngay lúc này, Cục Bảo vệ thực vật cần khẩn trương và thẳng thắn công bố rõ nguyên nhân, đặc biệt cần thông tin trước dư luận về kết quả kiểm tra các lô hàng phân bón DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc thời điểm đó.

"Hàng chục nghìn tấn phân bón này nhập khẩu, doanh nghiệp lúc đó thu hồi bao nhiêu tấn và còn bao nhiêu tấn đã tiêu thụ, sử dụng ở khu vực nào để khẩn trương khoanh vùng và cảnh báo tới người dân. Cadimi là chất khó phân hủy trong đất, nếu không xử lý kịp thời sắp tới hệ lụy sẽ rất phức tạp chứ không đơn giản như vài chục lô sầu riêng bị cảnh báo”, ông Nghĩa nói.