Cắt rừng mang ma tuý từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời

TPO - Một người đàn ông bị bắt khi đang vận chuyển 3kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp bắt giữ một người đàn ông vận chuyển 3kg ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 23h50 ngày 12/9, khi tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ tại khu vực QL 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, thì phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Tại đây, 2 đối tượng bỏ chạy, trong đó, một người vừa chạy vừa tháo chiếc ba lô màu đen mang sau lưng với ý định ném xuống đường nhưng lập tức bị khống chế, bắt giữ.

Khám xét tại chỗ phát hiện bên trong ba lô có chứa 1 bịch nilon màu xanh và 2 bịch nilon màu vàng, đựng 2kg ma tuý đá, 1 kg ketamin và 1 bộ đàm.

Qua điều tra, ngành chức năng xác định đối tượng mang ba lô đựng 3kg ma tuý là Hoàng Công Hưởng (SN 1990, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hưởng khai, cắt rừng đi qua Lào mua 2kg ma túy đá và 1kg ketamin với ý định đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Bình Dương triệt xóa đường dây ma túy, bắt kẻ cầm đầu

Chiều ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Dĩ An phát hiện triệt xoá một đường dây ma tuý do đối tượng Trương Minh Thế (SN 1966) cầm đầu, thu giữ hơn 1,6kg ma tuý các loại.

Theo điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Thế móc nối với các đối tượng đưa ma tuý từ Nghệ An vào Bình Dương để tiêu thụ. Thế chia nhỏ ma tuý để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP Dĩ An, TP HCM.

Qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng tiến hành bao vây, khám xét khẩn cấp nhà ở số 11/21B khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương của Trương Minh Thế.

Tại nhà của đối tượng Thế, công an thu giữ tang vật gồm: 8 túi nylon có chứa chất tinh thể màu trắng, 100 viên nén có chứa chất ma tuý; 1 khẩu súng đạn quay; 20 viên đạn bằng đồng có đầu chì; 1 lựu đạn, số tiền mặt 30 triệu đồng. Tổng số ma tuý thu giữ của Trương Minh Thế và đồng bọn là 1,6kg và 100 viên thuốc lắc.