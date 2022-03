Cao điểm Tình nguyện xây dựng nông thôn mới

TP - “Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng”.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh tại lễ ra quân Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới cấp trung ương tổ chức tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), ngày 13/3. Năm nay T.Ư Đoàn tổ chức điểm tại 4 tỉnh: Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An.

Lựa chọn khâu đột phá để tạo điểm nhấn

Anh Bùi Quang Huy cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chọn ngày 13/3 là ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, để tổ chức chuỗi hoạt động đồng loạt trên cả nước, nhằm phát huy sức trẻ của ĐVTN và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Ngày cao điểm hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực thông qua các hoạt động xây dựng hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh…

Trong ngày 13/3, thanh niên cả nước xây dựng 85 km đường giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa; làm mới 22 cầu nông thôn; xây dựng 85 sân chơi thiếu nhi; triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” có chiều dài 32 km; thắp sáng 164 km đường giao thông nông thôn trong đó có nhiều tuyến được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; trồng mới gần 157.300 cây xanh...

Theo anh Bùi Quang Huy, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và còn nhiều thách thức. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là nội dung lớn của thanh niên, được triển khai rộng rãi và có tính kế thừa.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào; phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng nông thôn mới”, anh Huy nói.

Tính đến hết năm 2021 cả nước có hơn 5.600/8.233 xã (68,2%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5,8% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 3,25 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2020 còn khoảng 7,1%, giảm 4,7% so với năm 2016…

Theo anh Bùi Quang Huy, trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN thông qua công tác tuyên truyền vận động, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng các công trình dân sinh; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Dự chương trình ra quân cấp trung ương tại Thái Bình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; tại Quảng Ngãi có Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; tại Long An có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư.

Hỗ trợ bốn tỉnh gần 1 tỷ đồng

Tại Sơn La, T.Ư Đoàn đã trao tặng 100 suất quà an sinh, 1 vườn cây sinh kế, 20 bồn chứa nước Inox Sơn Hà loại 1.000 lít; 1 bộ thiết bị triển lãm trên không gian ảo; 10 xe đẩy rác bảo vệ môi trường cho đại diện xã; 1 bộ thiết bị Sàn nông sản trong vũ trụ ảo Metasquare trị giá 40 triệu đồng…

Ngay sau lễ ra quân, ĐVTN tham gia tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân; trồng cây, trồng hoa, tu sửa đường giao thông nông thôn tại tuyến đường kiểu mẫu; gắn biển công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng” với 15 cột, bóng đèn năng lượng thắp sáng tuyến đường bản; xây dựng 1 nhà tiêu hợp vệ sinh...

Gia đình anh Lò Văn Bun (SN 1994, ở bản Ít ta bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai) được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Anh Bun cùng 5 ĐVTN địa phương tham gia thi công. “Tôi cảm thấy rất vui khi gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu mới, giúp sinh hoạt gia đình thuận tiện hơn và đảm bảo vệ sinh, môi trường”, anh Bun nói.

Ngoài Sơn La, chương trình phát động cấp trung ương diễn ra tại Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái, tuyến đường thanh niên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; công trình khu vui chơi và không gian đọc sách... Tổng trị giá các phần việc hỗ trợ tại bốn tỉnh gần 1 tỷ đồng.