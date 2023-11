Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I ghi dấu ấn với chiến dịch truyền thông lấy Gen Z làm trung tâm

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I hiểu rõ để có thể thu hút học sinh, sinh viên Gen Z, không gì hiệu quả hơn tin tưởng và trao quyền cho thế hệ này.

Chiến dịch truyền thông “cho Gen Z - do Gen Z” của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Iđược Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyền thực hiện cho nhóm sinh viên GRA497-G8 đến từ Đại học FPT Hà Nội. Với mục tiêu tập trung vào người học, chiến dịch đã tổ chức nhiều hoạt động nội bộ lẫn phủ sóng rộng khắp các mạng xã hội, nhằm xây dựng môi trường giáo dục chân thực và gần gũi giữa các thế hệ.

Lựa chọn 2 nhân vật Thầy Tre và Mon Năng - lần lượt đại diện cho đội ngũ giáo viên tại VOVedu và các em học sinh, sinh viên thuộc tầng lớp măng non - như những người dẫn chuyện, trường đã thành công trong việc lan tỏa tinh thần “tre già măng mọc”. Trong khuôn khổ chiến dịch, trường đã chủ động chia sẻ nhiều nội dung sáng tạo, hình ảnh và video ngắn. Đặc biệt trong số đó là 2 tuyến bài Learn with VOVedu và Humans of VOVedu.

Learn with VOVedu là nơi cập nhật kiến thức chuyên ngành từ truyền thông, nhiếp ảnh đến MC, thậm chí cung cấp cả thông tin thực tiễn. Bên cạnh đó, Humans of VOVedu tập trung vào những chia sẻ, câu chuyện thực tế của giáo viên, cựu sinh, học sinh, sinh viên cùng các cá nhân đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển trường.

Trên hành trình nỗ lực vươn cao trên bản đồ giáo dục, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I còn triển khai những hoạt động sáng tạo, gần gũi với học sinh, sinh viên thông qua việc xây dựng các câu lạc bộ và tổ chức cuộc thi.

CLB Báo chí - Truyền thông là nơi quy tụ những tài năng viết lách, biên tập và đặc biệt là các cá nhân yêu thích truyền thông. Tại đây, thành viên các CLB sẽ được trải nghiệm những hoạt động thực tế như tham quan đài truyền hình, xem quá trình ghi hình các chương trình trên TV…

Chưa hết, CLB MC vừa giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, vừa tạo nên những chương trình thú vị và có ý nghĩa, làm giàu đời sống văn hóa trường học cũng như khích lệ người tham gia. CLB Nhiếp ảnh không chỉ là sân chơi chia sẻ kiến thức, mà còn là không gian lý tưởng để thể hiện cá tính nghệ thuật. Ngoài ra, CLB Music “n” Dance cũng là nơi để những học sinh, sinh viên đam mê âm nhạc và vũ đạo thể hiện tài năng.

Song song đó, nhà trường còn mở ra không gian để học sinh, sinh viên chia sẻ những thông điệp tích cực qua cuộc thi ảnh “Sẻ chia khoảnh khắc cùng VOVedu”. Sự tham gia tích cực vào cuộc thi cũng giúp học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng sáng tạo, tinh thần đồng đội và tự tin hơn trên hành trình học tập. Các tác phẩm xuất sắc được vinh danh cũng là nguồn động viên lớn đến thế hệ trẻ.

Chiến dịch truyền thông “cho Gen Z - do Gen Z” đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu, giúp Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I tạo nên một hình ảnh mới, hiện đại, chuyên nghiệp hơn, đồng thời tăng cường uy tín và thu hút học sinh, sinh viên tiềm năng.

Trong tương lai, trường lên kế hoạch mở rộng và nâng cao hiệu quả của chiến dịch truyền thông hiện tại, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng và tạo dựng mối quan hệ cộng đồng mạnh mẽ hơn.