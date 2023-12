Cảnh sát vây ráp rừng bần ngập mặn, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại

TPO - Nhận tin báo 2 tội phạm trốn khỏi trại giam ở khu vực rừng bần, Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cảnh sát, tổ chức vây ráp, truy bắt.

Tối 7/12, Công xã huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vây ráp khu rừng bần thuộc xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên) sau tin báo phát hiện đối tượng lạ mặt, nghi 2 tội phạm trốn trại giam Xuân Hà, cơ sở 2 vào một ngày trước.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lộc cho biết, đây là khu rừng bần ngập mặn, rộng khoảng 3ha, tiếp giáp xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên). Khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện 2 đối tượng lạ trốn quanh khu rừng nên trình báo. Hiện hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận khu vực rừng bần để truy bắt phạm nhân trốn trại.

Chiều cùng ngày Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã huy động 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát điều tra và công an các xã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 - Bộ Công an) để truy bắt kẻ lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Trong đó, một phạm nhân đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng. Đặc điểm nhận dạng như hình ảnh kèm theo thông báo.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để người dân biết, cảnh giác. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về 2 kẻ trên, người dân có thể báo với công an nơi gần nhất hoặc trại giam Xuân Hà (số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438).