Cảnh sát mướt mồ hôi phân luồng giao thông, tiếp sức sĩ tử

TPO - Trước và sau mỗi buổi thi tuyển sinh lớp 10, lực lượng CSGT - TT Công an thành phố Vinh (Nghệ An) lại mướt mồ hôi để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người nhà tại các điểm thi.